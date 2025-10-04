Muzaffarpur News: तालाब बना जीरोमाइल -अहियापुर चौक रोेड, हादसे के शिकार हो रहे लोग

मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बारिश से सड़क तालाब बन गई है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। जर्जर सड़क पर जलजमाव के कारण राहगीर और दुकानदार परेशान हैं व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। बाजार समिति के व्यापारियों को भारी कठिनाई हो रही है। सड़क पथ निर्माण विभाग ने फोर लेन निर्माण होने पर समस्या का समाधान होने की बात कही है लेकिन स्थानीय लोग तत्काल समाधान चाहते हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चक्रवात के प्रभाव के कारण हो रही लगातार बारिश के कारण जीरोमाइल अहियापुर सड़क तालाब बन गया है। जमा पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जर्जर सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से वह खतरनाक हो गया है।

पानी में छिपे गड्ढे एवं रोड़ा-पत्थर के चपेट में आकर मोटर साइकिल एवं आटो दुर्घटना के शिकार हो रहे है। इससे उसपर सवार घायल हो रहे है। इतना ही नहीं पानी में छिपे गड्ढे से बच-बचाकर निकलने के लिए दाए-बाए कर निकल रहे है जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है।

जल जमाव के कारण राहगीरों को तो परेशानी हो ही रही साथ ही सड़क के दोनों तरफ के दुकानों का व्यवसाय चौपट हो गया है। खरीदार तो दूर दुकानदार तक अपनी दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे है। सबसे ज्यादा परेशानी बाजार समिति जाने वाले व्यवसायियों एवं व्यापारियों को हो रही है।

बाजार समिति से सामन लेकर आने वाले ठेला चालकों की स्थिति सबसे खराब है। ठेला चालकों को जलजमाव से होकर गुजरने के लिए एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ रहा है। हमेशा ठेला पर लदे समान के गिरकर खराब होने का डर लगा रहता है। इतनी परेशानियों के बाद इस समस्या से निजात दिलाने वाला कोई नहीं।

सड़क पथ निर्माण विभाग के अधीन है। विभाग के अभियंता का कहना है कि सड़क को फोर लेन में तब्दील करने का काम चल रहा है। योजना के तहत सड़क के दोनों तरफ नाला का निर्माण होना है। इसके बाद समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।