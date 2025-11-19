Muzaffarpur News: सिकंदरपुर के स्मैक तस्कर के पास से 29 पुड़िया मिलने के मामले में तीन वर्ष कारावास

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट इलाके की एक झोपड़ी से तीन वर्ष पूर्व 10 ग्राम 77 मिलीग्राम स्मैक (29 पुड़िया) के साथ पकड़े गए दोषी तस्कर अमरनाथ महतो उर्फ टिंकू को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। राशि नहीं जमा करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपित दो वर्ष तीन माह पांच दिन से जेल में बंद है।

सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) मुकेश प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया।

20 सितंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। 23 जुलाई 2022 को छापेमारी कर सिकंदरपुर ओपीध्यक्ष हरेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी की थी। इसमें कहा था कि वह घटना की तिथि को सीढ़ी घाट इलाके में वाहन जांच कर रहे थे।