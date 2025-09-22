Language
    IRCTC: दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना लहसुन-प्याज का मिलेगा खाना, रेलवे ने 50 ट्रेनों में की व्यवस्था

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:13 PM (IST)

    नवरात्र के दौरान ट्रेनों में यात्रियों के लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया गया है। आईआरसीटीसी व्रत रखने वालों के लिए बिना लहसुन-प्याज का फलाहार उपलब्ध कराएगा। मुजफ्फरपुर से चलने वाली 50 ट्रेनों में यह सुविधा मिलेगी। जीएसटी घटने से रेल नीर भी सस्ता हो गया है अब यह 14 रुपये में मिलेगा। अधिक पैसे मांगने पर शिकायत की जा सकती है।

    ट्रेनों में दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना लहसून, प्याज का मिलेगा खाना

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेनों में नवरात्र में यात्रियों के खाने-पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान फलाहार पर रहने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) बिना लहसुन, प्याज का खाना उपलब्ध कराएगी।

    यात्रियों की डिमांड पर बेस किचेन से उनको बिना लहसुन, प्याज का खाना पहुंच जाएगा। वहीं जंक्शन पर फूड प्लाजा आदि में भी उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी।

    आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस सहित पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलमंडलों से चलने वाली 50 ट्रेनों में ऐसी व्यवस्था की गई है।

    15 की जगह अब 14 रुपये में मिलेगा रेल नीर:

    जीएसटी कम होने के साथ आईआरसीटीसी ने रेल नीर पर एक रुपये कम दिया है। 15 के बदले अब 14 रुपये में यात्रियों को रेल नीर उपलब्ध करायी जाएगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब यात्री 14 रुपये में रेल नीर प्राप्त कर सकते हैं।

    अगर अधिक पैसा किसी कर्मी के द्वारा मांगा जा रहा है, तो रेल मदद पर शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे संबंधित कैटरिंग के कर्मी पर जुर्माना लगाएगी।

    मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र के बॉर्डरों पर सादे लिबास में ट्रेनों की निगरानी करेगी रेल पुलिस

    दुर्गा पूजा एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र के बॉर्डरों पर जीआरपी की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बॉर्डर से घुसने वाली सभी ट्रेनों पर नजर रखेंगे। इसके लिए सादे लिवास में भी नशाखुरानी के साथ झपट्टामार बदमाशों पर नजर रखेंगे।

    इसको लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल एसपी वीणा कुमारी ने सभी पुलिस कर्मियों के बीच ब्रिफिंग कर सतत निगरानी का आदेश दिया। राजकीय रेल पुलिस की तीन विशेष टीम बरौनी, गोरखपुर एवं बलिया के लिए रवाना किया गया।

    सीमावर्ती रेलवे स्टेशन गोरखपुर एवं बलिया (यूपी) तथा बरौनी रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों में जागरूकता अभियान चलाने एवं नशाखुरानी गिरोह, असामाजिक तत्वों पर सतत् निगरानी रखने को कहा। ये टीम लगातार 24 घंटे कार्य करेगी।

    उन्होंने कहा कि पर्व-त्योहार के अवसर पर ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है। इसमें कुछ अपराधिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। ओरिजनेटिंग स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की फोटो, वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। वॉट्सऐप से संबंधित निगरानी पदाधिकारी को भेजा जाएगा।

    विशेष टीम को साउंड सिस्टम उपरण, ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी कार्ड, पर्चा, बैनर आदि उपलब्ध करा दी गयी है। इसके साथ ही रेल एसपी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों के बीच जागरूकता रैली निकाली गई।

    यात्रियों से अपील की गई कि रेल पुलिस मुजफ्फरपुर को अपेक्षित सूचना एवं सहयोग प्रदान करें। मौके पर रेल थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक मेजर राज किशोर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।