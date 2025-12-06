Muzaffarpur News : समाजवादी नेता विश्वजीत कुमार का निधन, जार्ज फर्नांडिस से थी नजदीकी
मुजफ्फरपुर में समाजवादी नेता विश्वजीत कुमार का निधन हो गया। वे जेपी आंदोलन में सक्रिय थे और जार्ज फर्नांडिस के करीबी माने जाते थे। उन्होंने सोनारपट्टी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जेपी सेनानी एवं समाजवादी नेता विश्वजीत कुमार का शनिवारअहले सुबह निधन हो गया। उन्होंने सोनारपट्टी स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। सुबह तबीयत अचानक बिगड़ने पर स्वजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उनके करीबी भाजपा नेता शिशिर कुमार नीरज ने बताया कि विश्वजीत कुमार जेपी आंदोलन के दौरान पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए थे। वह छात्र संघ के पूर्व सचिव रहे।
वह इन दिनों जनसुराज से जुड़े थे। उन्होंने स्वर्णकार संघ के महामंत्री तथा वैश्य समन्वय समिति के सह संयोजक का दायित्व निभाया। राजनीति जीवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नांडिस के करीबी रहे और उनके चुनाव प्रचार की कमान संभालते थे।
समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा ने उन्हें जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी। वह अपने पीछे दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं। सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बड़े पुत्र राजीव ने मुखाग्नि दी।
नगर विधायक रंजन कुमार, डा भगवानलाल सहनी, पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, डा. हरेंद्र कुमार, रंजीत सहनी, प्रो. शब्बीर अहमद, नरेंद्र पटेल, अंबरीश कुमार सिन्हा प्रो. धनंजय सिंह आदि उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इधर, उनके निधन पर चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष श्यामसुंदर भीमसेरिया, राजद नेता भूपाल भारती, जदयू जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, तेज नारायण झा, देवीलाल, ओमप्रकाश झा आदि ने भी शोक व्यक्त की हैं।
