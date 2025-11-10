Language
    Muzaffarpur News: मीनापुर और कुढ़नी पीएचसी में कमजोर प्रदर्शन, एक भी सिजेरियन नहीं

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कुढ़नी पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। दोनों पीएचसी में एक भी सिजेरियन प्रसव नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर चिंता जताई है और सुधार के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों की कमी को सेवाओं में बाधा बताया है।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीनापुर और कुढ़नी का प्रदर्शन राज्य स्तरीय मूल्यांकन में कमजोर पाया गया है। पिछले तीन महीने के कार्य की समीक्षा के बाद राज्य मुख्यालय ने इस पर नाराजगी जताई है।

    जानकारी के अनुसार यहां पर हर माह कम से कम पांच सिजेरियन होना चाहिए। जबकि शून्य है। दोनों सेंटर पर नियमित संस्थागत प्रसव हो रहे है। पिछले तीन माह मीनापुर में जुलाई 239, अगस्त में 535 और सितंबर में 378 संस्थागत प्रसव हुए।

    इसी तरह से कुढनी में जुलाई में 158, अगस्त में 367 व सितम्बर में 272 संस्थागत प्रसव हुआ। दोनों केंद्रों को प्राथमिक रेफरल इकाई के रूप में नामित किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप इनका प्रदर्शन सिजेरियन आपरेशन को लेकर संतोषजनक नहीं पाया गया।

    राज्य मुख्यालय ने इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता के लिहाज से गंभीर माना है।

    कमजोर प्रदर्शन वाली यूनिट में डाला

    राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जुलाई से सितंबर के बीच की गई समीक्षा में यह बात सामने आई कि इन दोनों इकाइयों में सर्जिकल सेवाएं ठप हैं। परिणामस्वरूप इन्हें राज्य की कमजोर प्रदर्शन करने वाली इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है।

    मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, बक्सर, पटना, सीवान और नालंदा जिलों के कई स्वास्थ्य केंद्र भी इस सूची में हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने मीनापुर व कुढनी इकाइयों में कार्यरत चिकित्सकों को प्रसूति सेवाओं में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण देने और आवश्यक मानव संसाधन की तत्काल तैनाती का निर्देश दिया है।

    साथ ही चेतावनी दी गई है कि आने वाले महीनों में इन इकाइयों के प्रदर्शन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। लगातार लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रेहान अशरफ ने बताया कि मीनापुर और कुढ़नी पीएचसी की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी। दोनों केंद्रों के स्वास्थ्य प्रबंधक से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।