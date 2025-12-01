Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के 110 बदमाशों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिस मुख्यालय ने बनाई लिस्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत अपराध व गैरकानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले जिले के 110 बदमाशों की संपत्ति जब्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसमें ओमकार सिंह, चुन्नू ठाकुर, शराब धंधेबाज सूरज गुप्ता व नंदू राय समेत अन्य के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं।

पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पिछले दिनों संबंधित थानों से संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव मांगा गया था। इसके तहत सभी थानों से इन बदमाशों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव एसएसपी के पास भेजा गया था। अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इन बदमाशों व शराब धंधेबाजों के अलावा इनके परिवार के सदस्यों की भी संपत्ति खंगाली जा रही है। इसके लिए अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय समेत अन्य जगहों से रिकार्ड निकालकर कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि पिछले दिनों समीक्षा बैठक में एसएसपी सुशील कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों से अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले दो-दो बदमाशों का प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद संबंधित थानाध्यक्षों ने इन बदमाशों व शराब धंधेबाजों का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा गया। थानों से आए प्रस्ताव पर विशेष टीम आगे की कार्रवाई कर रही है।

वरीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले करीब 110 बदमाशों की पहचान की गई है। इनकी संपत्ति जब्त करने की दिशा में तेजी से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय का विशेष फोकस है। इसको लेकर पिछले दिनों डीजीपी ने विशेष निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला स्तर पर इन बदमाशों की सूची तैयार कर कार्रवाई की कवायद चल रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अहियापुर से शराब धंधेबाज नंदू राय समेत छह बदमाशों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा नगर, काजीमोहम्मदपुर, मिठनपुरा, सदर व ब्रह्मपुरा समेत अन्य थाने से भी दो व दो से अधिक बदमाशों का प्रस्ताव भेजा गया है।