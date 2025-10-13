Muzaffarpur News: पियर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, 3 महिला सिपाही जख्मी

संवाद सहयोगी, बंदरा। पियर थाना क्षेत्र की बड़गांव पंचायत के करैला गांव में रविवार की शाम शराब के धंधे के विरुद्ध छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर धंधेबाजों ने सहयोगियों के साथ हमला कर दिया। ईंट-पत्थर से किए गए हमले में तीन महिला सिपाही घायल हो गईं।

अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने मामले में छह आरोपितों को धर-दबोचा। पियर थानाध्यक्ष रजनीकांत ने बताया कि बड़गांव के करैला गांव में सुरेश पासवान द्वारा अपने सहयोगियों के साथ देसी चुलाई शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस बल के साथ रविवार शाम वहां छापेमारी की गई थी।

पुलिस टीम को देखते ही धंधेबाज और उसके सहयोगियों ने बनाकर रखी गई देसी शराब को नष्ट कर उसका अवशेष पुलिसकर्मियों पर फेंक दिया। इसके बाद ईंट-पत्थर से हमला करने लगे। इसमें तीन महिला पुलिसकर्मी पुष्पा कुमारी, काजल कुमारी और पूजा कुमारी घायल हो गईं।