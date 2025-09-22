Bihar Police: 4 जिलों के 1472 शरारती तत्वों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज, एक्शन मोड मे DIG चंदन कुशवाहा

मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने रणनीति बनाई है। तिरहुत रेंज में 1472 शरारती तत्वों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज हैं और 16 हजार से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है। शस्त्र सत्यापन न कराने वालों के लाइसेंस रद होंगे और जेल से निकले बदमाशों का ई-डोजियर बनेगा। अपराध से संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसको लेकर डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है।

इसके तहत तिरहुत रेंज के विभिन्न जिलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि रेंज के चार जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली व मुजफ्फरपुर में चुनाव के मद्देनजर 1472 शरारती तत्वों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज किए गए है।

इसके अलावा इन चारों जिलों में 16 हजार 110 पर 107 की निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर में 11 हजार 480, वैशाली में 1664, सीतामढ़ी में 2450 एवं शिवहर जिला में 516 शामिल हैं। इसके अलावा 1027 लोगों पर 116 की निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

वहीं, चुनाव के मद्देनजर अगस्त में मुजफ्फरपुर से 160 पर सीसीए तीन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें शराब धंधेबाज, बदमाश समेत अन्य शामिल है। वहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर बार-बार नोटिस देने के बावजूद शस्त्रों, कारतूसों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वालों को चिह्नित कर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद किया जाएगा। इसको लेकर सभी थानाध्यक्षों से प्रस्ताव मांगा गया है। जेल से निकले बदमाशों के ई-डोजियर में संबंधियों व जमानतदारों का होगा विवरण: पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि सात वर्ष या उससे अधिक सजा के केसों में जेल से निकले बदमाशों का ई-डोजियर खोलें। इसमें उसके सगे संबंधियों, जमानतदारों, आश्रयदाताओं की विवरणी प्रविष्ट करें। इसको लेकर सभी थानाध्यक्षों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।