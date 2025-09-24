Muzaffarpur News: जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत में राष्ट्रीय मावधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी को किया तलब

Muzaffarpur News सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव से जुड़ा है मामला। इस अगलगी की घटना में चार बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बारे में कहा गया कि बिजली के पोल पर लगे डीबी बाक्स में शार्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी। देखते ही देखते आसपास के घरों में आग फैल गई थी। इसकी चपेट में आने से बच्चों की मौत हुई थी।

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में हुई भीषण अगलगी में जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में मुजफ्फरपुर के डीएम व एसएसपी को तलब किया है।

विदित हो कि रामपुर मनी गांव में इसी वर्ष 16 अप्रैल को आग लगने के कारण चार बच्चे जिन्दा जल गए थे। हादसे में गांव के 65 घर आग से जलकर राख हो गये थे। घटना के बारे में बताया गया था कि बिजली के पोल पर लगे डीबी बाक्स में शार्ट सर्किट से आग लगी थी। इसके बाद आसपास के घर में आग फैल गई थी।

वहां गैस सिलेंडर में आग लगते ही सिलेंडर फटने से आग भयानक रूप ले लिया था। जिसमें चार मासूमों की जिंदगी समाप्त हो गयी थी। मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की थी।

इसमें मांग की गई थी कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सहायता राशि पारदर्शी तरीके से मिले। जिससे कि पीड़ित परिवार अपने जीवन स्तर को पुनः विकसित कर सके। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकारी योजना के तहत आवास, भोजन, वस्त्र एवं उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का लाभ भी सुलभ कराने की मांग की थी।