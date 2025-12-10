Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: मोतीझील पार्किंग स्थल से नगर निगम ने शुरू की शुल्क की विभागीय वसूली

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    Muzaffarpur News: शुक्रवार को नगर निगम से बहाल एजेंसी ने छोड़ दिया था शुल्क की वसूली का ठेका, 31 मार्च 2026 तक के लिए था करार। सातू कुमार को मिला था 4 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शुक्रवार को नगर निगम द्वारा बहाल एजेंसी ने छोड़ दिया था शुल्क की वसूली का ठेका। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मोतीझील पुल के नीचे वाहन पार्किंग स्थल से बुधवार को नगर निगम ने विभागीय शुल्क की वसूली शुरू कर दी है।

    शुक्रवार को नगर निगम द्वारा बहाल एजेंसी ने पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका छोड़ दिया था और इसकी सूचना नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से दी थी। इसके बाद नगर निगम ने वसूली का जिम्मा अपने हाथों में लेते हुए कर्मचारियों की तैनाती कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताते चलें कि सातू कुमार को 42.12 लाख रुपये में ठेका मिला था। उनका पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका 31 मार्च, 2026 तक के लिए था। ठेकेदार ने यह कहते हुए ठेका छोड़ दिया था कि पार्किंग स्थल में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और नगर निगम इसको हटाने में विफल रहा है।

    पार्किंग स्थल में होने वाले अतिक्रमण को रोकने में अपने को अक्षम बताते हुए ठेकेदार ने ठेका छोड़ दिया। ठेकेदार को तीन किस्त में ठेका की राशि निगम के खजाने में जमा करनी थी। ठेका के समय ही निगम ने तीनों किस्त की राशि का चेक ठेकेदार से ले लिया था।

    वह दो किस्तों के रूप में 28.08 लाख रुपये पहले ही जमा कर चुका है। तीसरी किस्त के रूप में ठेकेदार द्वारा दिया गया चेक भी निगम ने अपने खाते में जमा करा दिया है।

    ठेकेदार की शिकायत है कि यदि उन्होंने ठेका छोड़ दिया और नगर निगम अपने कर्मचारियों से वसूली करा रहा है तो तीसरी किस्त के रूप में दी गई राशि वापस की जाए।

    साथ ही उन्होंने सुरक्षित जमा राशि 2.32 लाख रुपये भी लौटाने की मांग की है। नगर निगम कर्मचारियों ने पहले दिन 60 वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली की।