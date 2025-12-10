Muzaffarpur News: मोतीझील पार्किंग स्थल से नगर निगम ने शुरू की शुल्क की विभागीय वसूली

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मोतीझील पुल के नीचे वाहन पार्किंग स्थल से बुधवार को नगर निगम ने विभागीय शुल्क की वसूली शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर निगम द्वारा बहाल एजेंसी ने पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका छोड़ दिया था और इसकी सूचना नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से दी थी। इसके बाद नगर निगम ने वसूली का जिम्मा अपने हाथों में लेते हुए कर्मचारियों की तैनाती कर दी है।

बताते चलें कि सातू कुमार को 42.12 लाख रुपये में ठेका मिला था। उनका पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका 31 मार्च, 2026 तक के लिए था। ठेकेदार ने यह कहते हुए ठेका छोड़ दिया था कि पार्किंग स्थल में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और नगर निगम इसको हटाने में विफल रहा है।

पार्किंग स्थल में होने वाले अतिक्रमण को रोकने में अपने को अक्षम बताते हुए ठेकेदार ने ठेका छोड़ दिया। ठेकेदार को तीन किस्त में ठेका की राशि निगम के खजाने में जमा करनी थी। ठेका के समय ही निगम ने तीनों किस्त की राशि का चेक ठेकेदार से ले लिया था।