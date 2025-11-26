Muzaffarpur News: मोबाइल चोरी कर अकाउंट कर रहे थे खाली, रेल पुलिस ने तीन को भेजा जेल
मुजफ्फरपुर में रेल पुलिस ने मोबाइल चोरी कर अकाउंट खाली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह गिरोह चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ट्रेन में सफर के दौरान, प्लेटफॉर्म पर या कहीं आपका मोबाइल चोरी हो गया या खो जाता है तो तुरंत उसका सिम, मोबाइल सेंट्रल इक्यूपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) पर रजिस्टर कर लॉक करा सकते हैं। वरना, साइबर फ्रॉड आपका अकाउंट खाली कर देगा। इससे बचने के लिए आप 1930 पर भी कॉल करके लॉक करा सकते हैं।
ट्रेन से मोबाइल चोरी हुए दो मामलों में रेल पुलिस ने तीन साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें पटना जिले के दरगाह रोड सुल्तानगंज, संपतचक, महेंद्रू का सोनू कुमार, पटना जिले के मंसूरगंज देवरिया नखास का सुजीत कुमार व पूर्वी चंपारण के मधुबन थाने के खेसारीपुरनी जगौलिया गांव का सुजीत कुमार शामिल हैं।
दो आरोपितों पर पटना, पंजाब आदि जगहों पर आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। वहीं पूर्वी चंपारण वाले पर भी कई जिले के विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं।
बता दें कि अगस्त में दरभंगा की संवेदना शुक्ला गोंदिया एक्सप्रेस के ए-1 कोच में स्वजन के साथ सफर कर रही थीं। इसी दौरान उनका मोबाइल चोरी हो गया। वह बनारस से दरभंगा जा रही थीं। हाजीपुर में मोबाइल चोरी हुआ। इसके बाद शातिरों ने इनके सिम को अपने मोबाइल में लगाकर यूपीआइ का इस्तेमाल कर पैसे निकाल लिए।
हाजीपुर स्टेशन के पास स्थित कुछ एटीएम से पैसे निकाले गए। उन दोनों का एटीएम से वीडियो फुटेज भी निकाला गया है। साइबर थाने में केस दर्ज कराने के बाद सच सामने आ गया। तीन महीने पहले कटिहार जीआरपी से एक जीरो एफआईआर भेजी गई। कटिहार से स्पीड पोस्ट आने में उसे एक महीने से अधिक लग गया। इतनी देरी को लेकर किसी अधिकारी ने उक्त थानेदार पर कार्रवाई नहीं की।
रेल एसपी वीणा कुमारी के आदेश पर साइबर सेल व हेडक्वार्टर डीएसपी निधि झा ने इस कांड को सीईआईआर का प्रयोग कर तुरंत सारी बातों की जानकारी हासिल की। पता चला बटिंडा पारस रामनगर पंजाब के शंभू कुमार बटिंडा से कटिहार जा रहे थे।
हाजीपुर में उपरोक्त तीनों बदमाशों ने एसी-फर्स्ट से मोबाइल चोरी कर लिया। हाजीपुर स्टेशन के पास स्थित एटीएम से पांच बार में एक लाख रुपये के अलावा कुछ रुपये की शापिंग कर ली। रेल डीएसपी ने बताया दोनों यात्रियों का पैसा बैंकों में होल्ड करा दिया गया। न्यायालय से आग्रह कर सभी यात्रियों का पैसा दिलवाएंगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।