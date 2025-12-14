Muzaffarpur News: एमआइटी समेत 10 इंजीनियरिंग कालेजों में खुलेगा मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Bihar News: एमआइटी (मुजफ्फरपुर इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी) समेत प्रदेश के 10 इंजीनियरिंग कालेजों में नए ब्रांच के रूप में मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच की पढ़ाई होगी। अगले शैक्षणिक सत्र 2026 - 27 से इन कालेजों में 600 सीटों पर नामांकन होगा। हर कालेज को बीटेक स्तर के कोर्स संचालन के लिए फिलहाल 60 - 60 सीटों का आवंटन किया गया है।

इसको लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एमआइटी समेत सभी कालेजों को इसकी जानकारी दी है। कालेजों में यह नई शाखा के रूप में इसे शुरू किया जाएगा। बदलते दौर में उभरती तकनीक और इसके जरूरत को देखते हुए कई इंजीनियरिंग कालेजों में इस नए ब्रांच को शुरू करने की मांग की जा रही थी।

अब विभाग के स्तर से इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की ओर से सत्र 2026 - 27 से मान्यता प्राप्त होने के बाद संबंधित संस्थान के प्राचार्य की ओर से कोर्स शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

परिषद से स्वीकृति के बाद ही नए ब्रांच में नामांकन की प्रक्रिया होगी। कालेजों को दी गई जानकारी में विभाग की ओर से बताया गया है कि कोर्स का संचालन बीटेक स्तर पर किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इससे संबंधित शाखाओं में शैक्षणिक सत्र 2025 - 26 में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के विरुद्ध लगभस सभी सीटों पर छात्र-छात्राओं की ओर से नामांकन लिया गया है।

इस शाखा में मांग के आधार पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित नवीन शाखा को अगले सत्र से शुरू किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में एमआइटी मुजफ्फरपुर, गया इंजीनियरिंग कालेज, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कालेज, लोकनायक जय प्रकाश इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी छपरा, सुपौल इंजीनियरिंग कालेज, दरभंगा इंजीनियरिंग कालेज, मुंगेर इंजीनियरिंग कालेज, पूर्णिया इंजीनियरिंग कालेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कालेज, वैशाली इंजीनियरिंग कालेज का चयन किया गया है। एमआइटी के प्राचार्य डा. एमके झा ने कहा कि नया ब्रांच शुरू होने से छात्र-छात्राओं को काफी लाभ होगा।

इन संस्थानों में मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमआइटी - 60 सीटें

गया कालेज आफ इंजीनियरिंग - 60 सीटें

बख्तियारपुर कालेज इंजीनियरिंग - 60 सीटें

लोकनायक जय प्रकाश इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी - 60 सीटें

सुपौल कालेज आफ इंजीनियरिंग - 60 सीटें

दरभंगा कालेज आफ इंजीनियरिंग - 60 सीटें

राजकीय अभियंत्रण कालेज मुंगेर - 60 सीटें

पूर्णिया कालेज आफ इंजीनियरिंग - 60 सीटें

भागलपुर कालेज आफ इंजीनियरिंग - 60 सीटें

राजकीय अभियंत्रण कालेज वैशाली - 60 सीटें

अनुसंधान में आज की जरूरत गणितीय सिद्धांत और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर बनी है। आज की बदलती जरूरतों और उभरती तकनीक जैसे डाटा एनालिसिस, साफ्टवेयर डेवलपमेंट और अनुसंधान में इसकी मांग बहुत अधिक है। आइटी विशेषज्ञ प्रो. आशीष कुमार ने बताया कि यह तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एल्गोरिदम, डाटा माडलिंग और कंप्यूटेशनल तकनीक पर क्रेंदित है।