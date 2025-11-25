Muzaffarpur News: मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग तेज, शशिरंजन ने CM नीतीश कुमार से की मुलाकात

Language
    By Dinesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:53 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। शशिरंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मुद्दे पर बात की। स्थानीय लोगों का मानना है कि मनियारी को प्रखंड बनाने से क्षेत्र में विकास तेजी से होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी।

    मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग तेज, शशिरंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

    संवाद सहयोगी, मनियारी। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के साथ ही कुढ़नी प्रखंड से अलग मनियारी को प्रखंड मुख्यालय का मुद्दा मुख्यमंत्री नितीश कुमार तक पहुंचा। इसी क्रम में कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत पुरूषोत्तमपुर निवासी सह भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री शशिरंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बधाई देते हुए मनियारी को प्रखंड (ब्लॉक) बनाने की आधिकारिक मांग रखा।

    पहली कैबिनेट बैठक के दिन हुई इस मुलाकात को स्थानीय लोग मनियारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। उक्त औपचारिक मुलाकात से मनियारी वासियों में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया।

    जहां शशिरंजन ने कहा कि मनियारी की जनसंख्या, क्षेत्रफल,सरकारी कार्यालयों की दूरी और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए इसे प्रखंड मुख्यालय का दर्जा मिलना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि कई पंचायतों को अब भी बुनियादी सुविधाएं पाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है, जिससे आम लोगों, किसानों, छात्रों और महिलाओं को परेशानी होती है।

    उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधुनिक विकसित बिहार के शिल्पकार हैं। बिहार की जनता को अपने नेता पर गर्व और विश्वास है। एनडीए सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और मनियारी को प्रखंड बनना अब समय की मांग व जरूरत है।”

    वहीं, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मनियारी प्रखंड की मांग कई वर्षों से उठाई जाती रही है, लेकिन अब इस पर ठोस पहल होती दिख रही है। युवाओं और सामाजिक संगठनों ने शशिरंजन की इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द इस पर उचित फैसला लेगी।

    कई ग्रामीणों ने बताया कि मनियारी क्षेत्र में लेन-देन, जमीन संबंधी कागजी कार्य, पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, आवास, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को आज भी कुढ़नी मुख्यालय या अन्य दूरस्थ कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। यदि मनियारी को प्रखंड का दर्जा मिल जाता है, तो हजारों लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।