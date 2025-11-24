Muzaffarpur News: बहन की लव मैरिज का विरोध कर रहे युवक का पंखे से लटका मिला शव, हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, कुढ़नी। कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में बहन के प्रेम विवाह का विरोध कर रहे युवक का सोमवार की सुबह पंखे से लटकता शव मिला। मृतक की पहचान गौरीशंकर महतो के पुत्र आदित्य कुमार उर्फ बिट्टू (22 वर्ष) के रूप में बताई गई है। सूचना पर मायके से पहुंची मां ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है।

घर के पीछे से पुलिस को कुछ सिगरेट, शराब की खाली बोतलें और अन्य सामग्री मिली है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपितों ने पहले शराब पीकर बिट्टू को मारा और फिर उसे पंखे से लटका दिया। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

बताया जाता है कि युवक के पिता परदेस में प्राइवेट नौकरी करते हैं। रविवार की रात उसकी मां मायके गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। आरोप है कि तीन से चार लोगों ने मिलकर बिट्टू की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया।

मृतक के मोबाइल पर पड़ोसी ने दी थी जान से मारने की धमकी: जानकारी के अनुसार युवक की बहन ने हाल ही में अपने पड़ोसी के साथ प्रेम विवाह किया था। इससे परिवार में तनाव था। इस बीच युवक की बहन ने अपने प्रेमी उज्जवल कुमार के साथ शादी का साक्ष्य भेजा था। इस सूचना के बाद मृतक की मां ने अपने मायके में जानकारी दी और वहां चली गईं। आरोप है कि प्रेम विवाह का विरोध कर रहे युवक के मोबाइल पर उज्जवल के बड़े भाई ने फोन कर धमकी दी थी। उसने यह जानकारी अपने मामा को दी थी।

खुली थी कमरे की किवाड़: पुलिस जांच में पाया गया कि युवक का पैर जमीन पर सटा था और कमरे की किवाड़ खुली थी। इससे हत्या की आशंका बढ़ गई है। मृतक की मां पिंकी देवी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुत्र को धमकी दिए जाने की शिकायत करने वह थाने गई थी, लेकिन थानाध्यक्ष के छुट्टी में रहने की बात बताकर पुलिस कर्मियों ने आवेदन लेने से इन्कार कर दिया। शिकायत पर ध्यान दिया जाता तो आज उनके पुत्र की हत्या नहीं होती।

कुढ़नी थानाध्यक्ष पुनीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन मृतक के स्वजन के आरोपों और परिस्थितियों को देखते हुए इसे संदिग्ध माना गया है। पूर्व में कोई आवेदन नहीं मिला था। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य एकत्रित किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।