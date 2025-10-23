'पांच लाख तुरंत दो नहीं तो तुम्हारी सभी तस्वीरें...' लिव इन में रह चुकी डांसर ने थाने में लगाई गुहार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक महिला डांसर ने अपने पूर्व प्रेमी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। आरोपित ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए हैं और उन्हें हटाने के बदले पांच लाख रुपये की मांग कर रहा है। पैसे न देने पर महिला और उसकी बेटी को धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Muzaffarpur News: नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला डांसर को उसका कथित प्रेमी ब्लैकमेल कर रहा है। वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशीप में रहती थी। आरोप है कि डांसर का आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर आरोपित द्वारा प्रसारित कर दिया गया है। इसके कारण डांसर मानसिक रूप से काफी परेशान है।
आरोपित द्वारा वीडियो व तस्वीर डिलीट करवाने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। इसके कारण डांसर दबाव में आ गई है। राशि देने से इन्कार करने पर महिला के साथ- साथ उसकी मासूम बेटी को भी ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है। इसको लेकर पीड़ित महिला नगर थाने पहुंचकर इसकी शिकायत कर पुलिस पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।
बताया गया है कि आरोपित प्रेमी पुरानी गुदरी इलाके का रहने वाला है। कुछ दिनों पूर्व दोनों में परिचय हुआ था। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशीप में रहने लगे थे। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके प्रेमी से उसे लगातार धमकी मिल रही है। इसके कारण दोनों मां-बेटी दहशत में हैं।
महिला का कहना है कि आरोपित के मोबाइल में उसके कई तस्वीर व वीडियो है। भविष्य में उसके साथ वह अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इसके कारण वह काफी डरी हुई है।
पीड़ित को 80 हजार रुपये वापस दिलाए
मुजफ्फरपुर : साइबर थाने की पुलिस ने गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक पीड़ित को ठगी गई 80 हजार रुपये वापस दिलाया है।
साइबर जालसाजों द्वारा ठगी के शिकार हुए पीड़ित ने पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत संख्या के आधार पर साइबर थाना की विशेष टीम ने तत्काल वित्तीय संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया और ट्रांजैक्शन को फ्रीज कराया।
पुलिस के इस सक्रिय और त्वरित हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ठगी गई पूरी राशि पीड़ित को वापस करा दिया गया है। जिला पुलिस के इंटरनेट मीडिया पोर्टल पर इसकी जानकारी दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।