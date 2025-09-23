पति ने कमर में और पत्नी ने जांघ में टेपिंग कर छिपाई थी शराब, उत्पाद विभाग की टीम ने दबोचा

मुजफ्फरपुर में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब जब्ती तेज हो गई है। मद्यनिषेध विभाग ने छापेमारी में पति-पत्नी को बाइक से शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त लग्जरी कारों से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है जिसमें दो रिश्तेदार भी पकड़े गए। पुलिस ने दिल्ली से सीतामढ़ी जा रही एक कार को भी जब्त किया है। विशेष अभियान में कई पियक्कड़ भी गिरफ्तार हुए हैं।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में मद्देनजर शराब जब्ती को लेकर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग विशेष रूप से चौकस है। इस दौरान टीम ने सिवाईपट्टी, औराई और रैनी चेकपोस्ट से बाइक से 'पति-पत्नी' को शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं, दो लग्जरी कार में बनाए गए गुप्त बॉक्स से इनके दो रिश्तेदारों को पकड़ा है।

तलाशी में पति-पत्नी के पास से विभिन्न महंगे ब्रांडो की 78 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पति अपने कमर में और पत्नी जांघ में टेपिंग कर शराब को छिपाई थी। टीम ने उसकी बाइक भी जब्त की है। पूछताछ में उसकी पहचान औराई के एराजी घन्श्यामपुर के पति ज्ञान कुमार और पत्नी रितु कुमारी के रूप में हुई है।

पति ने पूछताछ में बताया कि वह यूपी से शराब लेकर ट्रेन से आया। इसके बाद ढ़ोली रेलवे स्टेशन की पार्किग में लगाए गए बाइक से वह घर जा रहा था। इसके पहले वह पकड़ा गया। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि धंधेबाज पर अभियोग दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कार में बनाए गुप्त तहखाना से पकड़ा गया: सिवाईपट्टी थाना के हरपाली इलाके से लग्जरी कार में बनाए गए गुप्त तहखाना में विभिन्न ब्रांडो की 272 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक ही परिवार के दो रिश्तेदारों को पकड़ा है।

उसकी पहचान यूपी के अयोध्या जिले के लच्छीपुर गौरोली निवासी आकाश कुमार व सिवाईपट्टी के हरपाली निवासी शिवजी शर्मा के रूप में हुई है। पूछताछ में धंधबाजों ने बताया कि वह दिल्ली से शराब लेकर बेचने के लिए सिवाईपट्टी आया था।

दिल्ली से सीतामढ़ी ले जा रहे कार जब्त: मनियारी थाना के काजीइंडा इलाके से दिल्ली नंबर की कार से कई ब्रांडो की 312 बोतल शराब पकड़ी गई है। शराब मिलने पर टीम ने शराब समेत कार जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान नई दिल्ली के नजफगढ़ जिला के द्वारिकापुरी निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।