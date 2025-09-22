IRCTC से हो गई भारी Mistake! कैंसिल ट्रेन की ऑनलाइन काट दी टिकट, यात्रियों ने किया हंगामा

Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:09 PM (IST)
मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली रद स्पेशल ट्रेन 05219 का आईआरसीटीसी द्वारा टिकट जारी होने से यात्रियों ने हंगामा किया। ट्रेन पहले प्रतिदिन चलती थी फिर साप्ताहिक हुई और बाद में 20 सितंबर को रद्द कर दी गई। यात्रियों को इसकी सूचना नहीं थी और वे कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन पहुंच गए जिससे आक्रोश फैल गया। आईआरसीटीसी के पीआरओ ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली 05219 स्पेशल ट्रेन शनिवार को रद थी, लेकिन आईआरसीटीसी ने ट्रेन का ऑनलाइन टिकट काट दिया। यह ट्रेन एक माह पहले तक मुजफ्फरपुर से आनंद विहार प्रतिदिन जाती थी। उसके बाद 20 तक इसको सप्ताहिकी बना दिया, उसके बाद प्रत्येक शनिवार को जा रही थी।
इस बीच रेलवे बोर्ड के फैसले पर 20 सितंबर को फिर बंद कर दिया गया। इसका लेटर चार नवंबर को ही निकला। उसके बाद आरक्षण काउंटरों से इस ट्रेन का टिकट कटना बंद हो गया, लेकिन आईआरसीटीसी की साइट से इस ट्रेन का टिकट कटता रहा।
इससे यात्रियों को लगा कि यह ट्रेन चल रही है और शनिवार को जाएगी। इसको लेकर सैकड़ों यात्री जंक्शन पर पहुंच गए। ट्रेन चलाने का दबाव देने लगे। आईआरसीटीसी का कंफर्म बर्थ वाले टिकट दिखने लगे। इस बीच पूछताछ काउंटर पर हंगामा किया।
इस बीच आरपीएफ, जीआरपी द्वारा यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया, लेकिन सीतामढ़ी से आए यात्री सुशील कुमार, औराई से आए यात्री शंभू कुमार सहित अन्य यात्रियों ने रेलवे की इस दोरंगी व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया।
उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के रद होने की सूचना कहीं नहीं है। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के एप पर भी नहीं दिख रहा। इसको लेकर यात्री ट्रेन पकड़ने मुजफ्फरपुर जंक्शन आ गए। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से दोपहर डेढ़ बजे खुलती है, लेकिन सीतामढ़ी, शिवहर आदि जगहों से आने वाले यात्री चार नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन पकड़ने पहुंच गए।
इसकी सूचना जब स्टेशन मास्टर को मिली तो सुबह करीब 11 बजे रद होने की घोषणा करायी। उसके बाद यात्री उग्र हो गए। कहा यही सूचना अगर नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम के ऐप पर दे देता तो सभी लोग इस बात से अवगत हो जाते। इसको लेकर यात्रियों ने आक्रोश जताया।
इ सको लेकर आईआरसीटीसी के पीआरओ सह एजीएम वीके भाटिया से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
बता दें कि यह ट्रेन 17 अक्टूबर तक रद है। अब यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 31 नवंबर तक सात फेरे लगाएगी। इस दौरान सप्ताह में उस डेट को फिर से शनिवार को चलायी जाएगी।
