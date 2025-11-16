Language
    Muzaffarpur News: बैडमिंटन से होगी अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का सत्र 2025-26 का खेल कैलेंडर, चार महीने की देरी के बाद, प्रशासनिक मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। बैडमिंटन से अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। पूर्व में तैयार कैलेंडर में एआइयू के अनुसार संशोधन होगा, और अक्टूबर-नवंबर में होने वाली प्रतियोगिताएं बाद में आयोजित की जाएंगी। कालेजों को मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय का सत्र 2025-26 का खेल कैलेंडर जारी।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: करीब चार महीने की देरी के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्याय का खेल कैलेंडर को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है।

    शैक्षणिक सत्र 2025 - 26 के लिए अब संशोधित खेल कैलेंडर जारी किया जाएगा। अगले सप्ताह विश्वविद्यालय की ओर से विस्तृत कैलेंडर जारी किया जाएगा। एआइयू के कैलेंडर के हिसाब से विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में तैयार किए गए खेलों के आयोजन तिथि में संशोधन की प्रक्रिया होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत बैडमिंटन से होगी।

    कैलेंडर के अनुसार ही अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें एथलेटिक्स (महिला और पुरुष वर्ग ), बैडमिंटन (पुरुष), क्रिकेट (महिला), क्रिकेट (पुरुष), टेनिस (महिला और पुरुष), फुटबाल (पुरुष), फुटबाल (महिला), चेस (पुरुष), चेस (महिला), खो- खो (पुरुष) और खो- खो (महिला) का आयोजन होना है।

    बताया जा रहा है कि पूर्व में तैयार कैलेंडर के अनुसार जिन प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथि अक्टूबर और नवंबर निर्धारित किया गया था उसका आयोजन बाद में कराया जाएगा। इस पर भी सहमति मिली है।

    कैलेंडर के अनुसार विभिन्न खेलों के मेजबानी की जिम्मेदारी भी कालेजों को सौंपी जाएगी। पूर्व के कैलेंडर के अनुसार शहर के प्रीमियर कालेजों के साथ-साथ ही अन्य जिलों में भी विभिन्न प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए स्थल बनाए गए थे।

    जुलाई में ही विश्वविद्यालय की ओर से खेल कैलेंडर तैयार कर लिया गया था लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के इंतजार में करीब चार महीने बीत गए। कैलेंडर जारी नहीं होने के कारण कई ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम नहीं जा सकी।

    पिछले महीने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी पुरुष और महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर दोनों ही प्रतियोगिता की टीम नहीं बनने के कारण यहां के खिलाड़ी शामिल नहीं हो सके।