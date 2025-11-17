Language
    Muzaffarpur News: गुजरात के साड़ी कारोबारी ने सामान मंगवाकर 54 लाख नहीं देने का लगाया आरोप

    By Aakash Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    Muzaffarpur News: गुजरात के एक साड़ी व्यापारी ने मुजफ्फरपुर के नौ व्यवसायियों पर 54 लाख से अधिक रुपये का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। व्यापारी और एक एजेंट ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि व्यवसायियों ने साड़ियां मंगवाईं और अब भुगतान से बच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कारोबारी का काल उठाना भी बंद कर दिया। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Muzaffarpur News:गुजरात के एक साड़ी कारोबारी और एक एजेंट ने शहर के कई व्यवसायियों पर सामान मंगवाकर 54 लाख 38 हजार 282 रुपये नहीं देने का आरोप लगाया है।

    आरोप है कि व्यवसायियों ने गुजरात के कारोबारी से साड़ियां मंगवाई। अब रुपये देने से भाग रहे है। कईयों ने तो कारोबारी का काल उठाना भी बंद कर दिया है। मामले में रविवार को मालिनीवाडी गली शलबतपुरा रिंग रोड सूरत गुजरात के कारोबारी नारायण कुमार साह और नालंदा महलपुर निवासी एजेंट बब्लु गुप्ता ने नगर थाने में शिकायत की है।

    इसमें अखाड़ाघाट रोड, सरैयागंज व सूतापट्टी इलाके के नौ व्यवसायियों को आरोपित किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

    गुजरात के पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने कई बार में उनकी फर्म से सामान मंगवाए। उनसे कहा गया कि रुपये देने में लेट होने पर वह उसका ब्याज देंगे। तगादा करने पर रुपये देने में टालमटोल की गई। कई व्यवसायियों ने तो उनका काल उठाना भी बंद कर दिया है।

    आरोपितों के पास उनका 21 लाख 26 हजार 014 रुपये फंसा है। वहीं, एजेंट ने कहा कि आरोपितों ने उनके माध्यम से गुजरात से सामान मंगवाया। वह गुजरात के अलग-अलग 10 फर्म से मंगवाकर आरोपितों को डिलीवरी दिए। आरोपितों के पास उनका 33 लाख 12 हजार 268 रुपये फंसा हुआ है। फर्म को रुपये नहीं मिलने पर उन पर दवाब दिया जा रहा है। इससे वह परेशान है।