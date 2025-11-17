Muzaffarpur News: गुजरात के साड़ी कारोबारी ने सामान मंगवाकर 54 लाख नहीं देने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Muzaffarpur News:गुजरात के एक साड़ी कारोबारी और एक एजेंट ने शहर के कई व्यवसायियों पर सामान मंगवाकर 54 लाख 38 हजार 282 रुपये नहीं देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि व्यवसायियों ने गुजरात के कारोबारी से साड़ियां मंगवाई। अब रुपये देने से भाग रहे है। कईयों ने तो कारोबारी का काल उठाना भी बंद कर दिया है। मामले में रविवार को मालिनीवाडी गली शलबतपुरा रिंग रोड सूरत गुजरात के कारोबारी नारायण कुमार साह और नालंदा महलपुर निवासी एजेंट बब्लु गुप्ता ने नगर थाने में शिकायत की है।

इसमें अखाड़ाघाट रोड, सरैयागंज व सूतापट्टी इलाके के नौ व्यवसायियों को आरोपित किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। गुजरात के पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने कई बार में उनकी फर्म से सामान मंगवाए। उनसे कहा गया कि रुपये देने में लेट होने पर वह उसका ब्याज देंगे। तगादा करने पर रुपये देने में टालमटोल की गई। कई व्यवसायियों ने तो उनका काल उठाना भी बंद कर दिया है।