    New GST Rates: जीएसटी में कमी, मगर उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा लाभ; सामने आई बड़ी वजह

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:54 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद भी उपभोक्ताओं को तुरंत फायदा नहीं मिला। खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी घटने से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। वहीं ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़े हैं लेकिन 2500 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी कम हुआ है। महंगे वाहनों पर भी जीएसटी घटा है पर वाहन एजेंसी वाले जानकारी नहीं दे रहे। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर जीएसटी में गिरावट आई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सोमवार से जीएसटी घट कर दो स्लैब, पांच और 18 प्रतिशत में आ गया, मगर इसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिला। कुछ दुकानदारों ने कहा कि अगले सप्ताह से लोगों को अगले बिल से सामान की खरीदारी कर आने के बाद घटी हुई दर पर मिलने लगेगा। इसलिए आमजन को घटी दर के लिए अभी अगले सप्ताह तक इंतजार करना होगा।

    खाने-पीने के सामान बिस्कुट, भुजिया आदि के पैकेट पर 18 से पांच प्रतिशत हो गया है। इसका सीधा लाभ घरेलू किचेन पर पड़ेगा। इससे लोगों को प्रति माह 1000 से 12000 रुपये का फायदा प्रति माह होगी।

    अखरोट और किशमिश के दाम में बढ़ोतरी:

    ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन जीएसटी आने से पहले अखरोट और किशमिश पर दाम पहले ही बढ़ गए। इससे नवरात्र में लोगों केा अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।

    चिली से अखरोट आने के कारण इस पर दो रुपये किलो की बढ़ोतरी हो गई। जो पहले 900 से 1200 तक था, अभी 1100 से 1400 रुपये किलो बिक्री हो रही। वहीं किशमिश की पैदावार कम होने के कारण साढ़े तीन सौ से पौने चार सौ रुपये किलो बिक्री हो रही।

    ढाई हजार से कम के कपड़ों पर राहत:

    नई जीएसटी से ढाई हजार तक के कपड़े की कीमत घटी है। वहीं, इससे अधिक मूल्य के कपड़े पर अधिक फायदा नहीं है। इन सभी पर 18 से घटा कर 12 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। पहले एक हजार तक पांच प्रतिशत लग रहे थे अभी उसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। उसके ऊपर दाम होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यानी छह प्रतिशत 2500 से अधिक के कपड़े लेने पर देना होगा।

    वहीं, महंगे वाहनों पर 28 से 18 प्रतिशत जीएसटी हो गया है, लेकिन सोमवार को किस वाहन पर कितने दाम घटे, इसकी जानकारी किसी भी वाहन एजेंसी वालों ने नहीं दी। फोन तक नहीं उठाया। वॉट्सऐप पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे आमजन को वाहन पर घटे दामों की जानकारी नहीं मिल सकी।

    इधर टीवी, फ्रीज आदि में भी जीएसटी की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका विज्ञापन देकर घटे हुए रेट की जानकारी दर्शा दी गई है और उन लोगों ने सोमवार से ही देना शुरू भी कर दिया।

    विभिन्न कंपनियों के टीवी, फ्री, एसी वाले ने अपने-अपने शो-रूम के सेल्समैन, मैनेजर को घटे रेट से बिक्री करने को कहा है। वहीं, बीमा धारकों को सोमवार से ही जीएसटी फ्री हो गया, लेकिन डाक जीवन बीमा में दो प्रतिशत जीएसटी जोड़कर लिया गया।