Muzaffarpur News: गैस एजेंसी में चोरों ने लगाई सेंध; 125 खाली सिलेंडर गायब, पुलिस जांच शुरू

संवाद सहयोगी, मोतीपुर। कथैया थाना क्षेत्र के बनकट चौक स्थित शिव सागर इंडियन गैस एजेंसी में बीती रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 125 खाली सिलेंडर चुरा लिए।

एजेंसी मालिक कुमार पवन पयोद को घटना की जानकारी तब मिली जब ट्रक गैस लेकर पहुंचा। एजेंसी मालिक ने घटना के विरुद्ध थाने में शिकायत की है। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश प्रिय ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है।

उधर बरूराज थाना क्षेत्र की नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच में चोरों ने एक आशा कार्यकर्ता के घर को निशाना बनाया। इस घटना में चोरों ने 30 हजार नकद, गोदरेज से सोने और चांदी के आभूषण समेत लगभग 10 लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली।