Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Muzaffarpur News: गैस एजेंसी में चोरों ने लगाई सेंध; 125 खाली सिलेंडर गायब, पुलिस जांच शुरू

    By Lalit Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:00 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में एक गैस एजेंसी में चोरी हो गई। चोरों ने एजेंसी में सेंध लगाकर 125 खाली सिलेंडर चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कथैया में गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़ 125 सिलिंडर चोरी। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोतीपुर। कथैया थाना क्षेत्र के बनकट चौक स्थित शिव सागर इंडियन गैस एजेंसी में बीती रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 125 खाली सिलेंडर चुरा लिए।

    एजेंसी मालिक कुमार पवन पयोद को घटना की जानकारी तब मिली जब ट्रक गैस लेकर पहुंचा। एजेंसी मालिक ने घटना के विरुद्ध थाने में शिकायत की है। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश प्रिय ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है।

    उधर बरूराज थाना क्षेत्र की नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच में चोरों ने एक आशा कार्यकर्ता के घर को निशाना बनाया। इस घटना में चोरों ने 30 हजार नकद, गोदरेज से सोने और चांदी के आभूषण समेत लगभग 10 लाख रुपये की संपत्ति चुरा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गृहस्वामिनी मंजू देवी के पति दिलीप राय ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी के लिए लिखित आवेदन दिया है। बताया जाता है कि घटना के समय गृहस्वामिनी अपने परिवार के साथ सो रही थीं।

    देर रात चोरों ने दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में प्रवेश किया। चोरों ने आलमीरा में बैग में रखे आभूषण और नकद चुरा लिए। गृहस्वामिनी को चोरी की जानकारी तब हुई जब वह आधी रात को नींद से जागीं और सामान बिखरा हुआ देखा।

    उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।