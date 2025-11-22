दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने हथियार के बल पर बाइक और नकदी लूटी, मुजफ्फरपुर की घटना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Crime: पुलिस की तमाम गश्ती व्यवस्था को धता बताकर बाइकर्स बदमाशों ने सदर थाना क्षेत्र के दिघरा इलाके में हथियार के बल पर बाइक व बैग लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर बाइकर्स बदमाश भाग निकले।

घटना में दो बाइक से चार बदमाश शामिल थे। सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर सकरा मोहम्मदपुर बुर्जुग के मो. असलम ने सदर थाने में प्राथमिकी कराई है।

बताया गया कि सकरा से मो. जाकिर के साथ असलम दोस्त की बाइक लेकर गुरुवार की रात नौ बजे स्टेशन के लिए निकले। ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद जाना था। इसी क्रम में दिघरा के समीप बाइक का अगला चक्का बबलिंग करने लगा।

तब वह परिचित मिस्त्री के पास रुके। मिस्त्री बोला कि बाइक चलाकर देखते है। फिर वह मिस्त्री बाइक चेक करने के लिए मुजफ्फरपुर की ओर जाने लगे। उसके साथ बाइक पर असलम भी बैठ गए। उनके पीठ पर जाकिर का बैग भी था।

कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद दो बाइक सवार चार बदमाश आए और ओवरटेक कर रोक दिए। सभी काला गमछा से मुंह बांध रखे थे। उसमें से एक बदमाश पिस्टल निकालकर तान दिया। गाड़ी का चाबी मांगने लगा। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। इसमें बाइक गिर गया।