Muzaffarpur News: गरीबी के बाद भी परिवार का नहीं मिला आयुष्मान कार्ड, व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Muzaffarpur News : सकरा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार के चार लोगों की मौत की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सरकार की इतनी सारी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद अमरनाथ राम का परिवार घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसकी ही परिणिती रही चार मौत।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमरनाथ के पिता को आवास योजना का लाभ मिला था। उसी घर में वह और उसके छोटे के लिए एक-एक कमरा मिला। छोटा भाई पंजाब में मजदूरी करता है। पत्नी के साथ वहीं रहता है। प्रशासनिक पदाधिकारियों की जांच में अमरनाथ का श्रम और राशन कार्ड होने की बात सामने आई। परिवार राशन का उठाव करता था। वहीं आयुष्मान योजना से परिवार के जुड़े होने की बात सामने नहीं आई। परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं दिखा। बताया गया कि परिवार को इस योजना से नहीं जोड़ा जा सका था। इस बारे में आयुष्मान भारत अभियान की जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रधानमंत्री विमला कुमारी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनने की जानकारी नहीं हैं।

पीएचसी स्तर से इसकी जानकारी ली जाएगी। आयुष्मान कार्ड अब आन लाइन बन रहा। पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल में इसकी सुविधा है। वह इस मामले में अपने स्तर से जानकारी लेगी। पिता और बहनों का नहीं देख सके दाह संस्कार जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई कि दो बच्चों की आंखाें सामने पिता और तीन बहनें तड़प-तड़प कर दम तोड़ दीं। एक साथ पिता और बहनों का साथ छूट गया। दूसरी ओर ये बच्चे पिता और बहनों का दाह संस्कार भी नहीं देख सके।