Muzaffarpur News: वेबसाइट खुलने में देरी से रजिस्ट्रेशन में हुई समस्या

यह समस्या शुरुआती घंटों में हुई। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आदेश के तहत कालेज में 2025 बैच के विभिन्न ब्रांचों में नामांकित छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजाम किए गए थे। पहले दिन सिविल, मैकेनिकल, बीएमआर, मैकेनिकल के सभी ब्रांच, लेट्रल एंट्री और इलेक्ट्रिकल ब्रांचों के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन स्लाट निर्धारित किया गया था।

पहले दिन वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेबसाइट खुलने में देरी से रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमआइटी (मुजफ्फरपुर इंस्टीट्युट आफ टेक्नोलाजी) के बीटेक कोर्स में वर्ष 2025 में नामांकित छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी।

वहीं शुक्रवार को केमिकल टेक्नोलाजी, आइटी, कंप्यूटर साइंस और ईसीई ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेश की प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के लिए विद्यार्थियों को कुल 10 प्रकार के दस्तावेज मांगे गए थे।

आवश्यक दस्तावेज में मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दसवीं का अंकपत्र और उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की कापी, 12 वीं का अंकपत्र और सर्टिफिकेट की कापी, जाति प्रमाण पत्र, सीट आवंटन पत्र, महाविद्यालय परित्याग पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो समेत अन्य।

कालेज की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगर छात्र-छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनका नामांकन स्वतः रद हो जाएगा। इसके लिए सारी जवाबदेही संबंधित छात्र-छात्रा की होगी।

दूसरी ओर कालेज के बीटेक कोर्स के छठे समेस्टर में नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा फार्म भी गुरुवार से भराना शुरू हो गया।