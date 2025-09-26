विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी प्रशासन सख्त, सीमावर्ती इलाकों में चलाया जाएगा अभियान

मुजफ्फरपुर में शराब की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन जांच की जाएगी। मद्यनिषेध विभाग के सचिव अजय यादव ने अधिकारियों को छापेमारी बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए सीमावर्ती चेक पोस्टों एवं जिलों में विशेष छापेमारी के साथ गहन जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही शराब धंधेबाजों के विरुद्ध सीसीए लगाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाए जाए। उक्त बातें समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने कही। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को और अधिक सक्रिय एवं सतर्क रहने का निर्देश दिया। तिरहुत प्रमंडल के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में चुनाव पूर्व निगरानी और छापेमारी तेज करने पर विशेष बल दिया।

इस दौरान उन्होंने प्रमंडल अंतर्गत जिलों में संचालित शराबबंदी अभियान के अंतर्गत छापेमारी, गिरफ्तारी, जब्ती, विनष्टीकरण एवं अन्य कार्रवाई की बिंदुवार भी समीक्षा की। इस दौरान सचिव ने शराबबंदी अभियान की गति बढ़ाने और चुनावी तैयारियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के डीएम व एसपी के साथ समन्वय बैठक करने को कहा गया। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए सीमावर्ती चेक पोस्टों पर गहन जांच का निर्देश दिया गया। रेल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर चिंहित रेलमार्गों एवं रेलगाड़ियों में नियमित छापेमारी करने को कहा गया गया है।

हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रोन एवं स्निफर डाग्स जैसे उपलब्ध विभागीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने को कहा गया। आसूचना तंत्र को मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया। जब्त शराब के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा अधिहरित वाहनों का शीघ्र मूल्यांकन कर नीलामी सुनिश्चित की जाए।

शराब धंधेबाजों और आदतन आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अभियोजन संबंधी मामलों को प्राथमिकता देते हुए आरोपितों को शीघ्र सजा सुनिश्चित कराने को कहा गया। पूर्व में जहरीली शराब की घटनाओं वाले क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है।