Muzaffarpur News: कास्मेटिक दुकानदार युवती के नाम की फर्जी इंस्टाग्राम आइडी बना कर रहा ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: आपसी लेनदेन के विवाद में कास्मेटिक दुकानदार ने एक युवती के नाम की फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया। इसके बाद युवती के रिश्तेदारों को आपत्तिजनक मैसेज भेजकर युवती को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया।

इसका पता चलने पर आरोपित ने युवती को धमकी दी। मामले में युवती की शिकायत पर नगर थाने की पुलिस ने मोतीझील इलाके में छापमारी कर आरोपित कास्मेटिक दुकानदार को पकड़कर उसका मोबाइल जब्त किया है।

उसे थाना पर रखकर पूछताछ की जा रही है। उसके नाम-पता का सत्यापन कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया गया कि आरोपित मिठनपुरा इलाके का रहने वाला है। मोतीझील में उसका कास्मेटिक की दुकान है।

करीब छह वर्ष पूर्व नगर थाना इलाके की रहने वाली युवती ने आरोपित की दुकान से खरीदारी की। इस दौरान युवती से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। युवती और उसके बीच पूर्व में कई बार रुपये का लेनदेन भी हुआ।

आरोपित का कहना है कि युवती पर उसके 40 हजार रुपये उधार हैं। जब युवती उधार लौटाने में टालमटोल करने लगी तो आरोपित दुकानदार ने प्रतिशोध में आकर यह कदम उठाया।

उसने युवती की पहचान का दुरुपयोग करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाया और इस अकाउंट का इस्तेमाल युवती के रिश्तेदारों को अश्लील मैसेज भेजने के लिए किया। इस शर्मनाक हरकत का जब युवती को पता चला और उसने आरोपित से यह सब रोकने को कहा।