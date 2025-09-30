डांडिया पंडाल के पास युवती के पुराने और नए प्रेमी आमने-सामने, फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा!
मुजफ्फरपुर के नाज़िरपुर मोहल्ले में नवरात्र के दौरान डांडिया पंडाल के पास एक युवती के पुराने और नए प्रेमी आपस में भिड़ गए। युवती नए प्रेमी के साथ घूम रही थी तभी पुराने प्रेमी ने उसे पकड़ लिया जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और युवती को उसके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस को सूचित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नवरात्र पर जहां एक ओर शहरभर में डांडिया और गरबा की धूम मची रही, वहीं नाजिरपुर मोहल्ले में हंगामे ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देर रात डांडिया पंडाल के पास एक युवती के पुराने और नए प्रेमी आमने-सामने आ गए।
इसके बाद मौके पर ड्रामा शुरू हो गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मां का नेत्र पट खुला, देवी-देवताओं के साथ इंद्र ने वर्षा के साथ मां का किया स्वागत
मां का नेत्र पट खुलने के बाद नवरात्र की सप्तम देवी माता कालरात्रि की हुई पूजा। माता कालरात्रि मां दुर्गा की सातवीं शक्ति हैं, जिसका पूजन नवरात्र के सातवें दिन किया जाता है। जिन्हें कालरात्रि के नाम से सर्वत्र जाना जाता है। उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। भले ही इनका रूप भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माता हैं। इसलिए कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करनी चाहिए।
रविवार की शाम को ही सप्तमी चढ़ गया। उसके बाद पूजा पंडालों में बैठायी गई मूर्तियों का पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण कर धीरे-धीरे पट खोले। इस दौरान देवी-देवता के साथ माता दुर्गा की इंद्र भगवान ने भी वर्षा कर माता दुर्गा का स्वागत किया। हरिसभा स्थित बंगाली समाज की पूजा में धुनुची डांस में, खप्पर में लोहमान, धूप की धुआं से पूरे वातावरण भक्तिमय हो उठा।
इधर, रमना स्थित देवी मंदिर में होने वाली भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से बैरेकेडिंग करा दिया गया। इसको लेकर छोटी कल्याणी चौक के पास पूरी दिन जाम की स्थिति बनी रही। इधर कल्याणी, अघोरिया बाजार चौक, पंकज मार्केट, आपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। जिन पंडालों में मां के पट खुले वहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम में दीप जला श्रद्धालुओं ने मां की आरती की।
महाअष्टमी आज, मां महागौरी की होगी पूजा
देवी मंदिर के प्रधान पुजारी डॉ. धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा कि मंगलवार को महानवमी के अवसर पर देवी महागौरी की पूजा होगी। व्रत कन्या पूजन, हवन संधि पूजा होगी। चर्च रोड, लकड़ीढ़ाही, नाजिरपुर, गोला रोड दुर्गा मंदिर आदि इलाकों में मां के नेत्रपट खुलने के बाद श्रद्धालु पूजा पंडाल में पहुंच कर दर्शन किए।
