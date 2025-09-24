मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल संपर्क पथ का 120 करोड़ से होगा निर्माण, 2 दर्जन परिवार होंगे प्रभावित

Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:54 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के संपर्क पथ का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। जेल चौक से सिपाहीपुर तक तीन किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जिसके लिए 0.8630 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 120 करोड़ रुपये की इस योजना से लगभग दो दर्जन परिवार प्रभावित होंगे जिनके पुनर्वास के लिए जनगणना और सर्वे किया जाएगा। इससे दरभंगा एनएच से सीधी कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चंदवारा पुल के संपर्क पथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए फेज दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसे लेकर 0.8630 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
इस योजना पर कुल 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें करीब 80 करोड़ रुपये से अधिग्रहण का कार्य होगा। करीब दो दर्जन परिवारों के प्रभावित और विस्थापित होने की संभावना है। इसे देखते हुए संपर्क पथ निर्माण के दौरान भूमि गंवाने वाले प्रभावित परिवारों की जनगणना कराई जाएगी।
अपर समाहर्ता, राजस्व ने मुशहरी सीओ को इसकी जवाबदेही सौंपी है। साथ ही पुनर्वासन योजना की तैयारी और लोक सुनवाई को लेकर सर्वे भी किया जाना है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के घर-घर जाकर जनगणना करने को कहा है। साथ ही प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत संरचना की स्थिति उन स्थलों का दौरा कर कार्य पूरा करने को कहा है।
सर्वे के दौरान 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन किसानों की सूची, बेरोजगार युवकों की सूची, आधारभूत संरचना और विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची समेत अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इन परिवारों को पुनर्वास योजना से आच्छादित किया जा सके।
सर्वे के दौरान सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित होंगे या जिनके प्रभावित होने की संभावना है। इसकी भी सूची मांगी गई है।
जीरोमाइल होकर घूमकर जाने की नहीं रहेगी आवश्यकता:
विदित हो कि चंदवारा पुल का निर्माण पूरा हुए करीब पांच वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन संपर्क पथ का काम पूरा नहीं हो सका है। इस वर्ष के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि आवागमन सुचारू हो सके। इसके चालू होने से शहर के पूर्वी भाग के लोगों की सीधी कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो जाएगी।
समस्तीपुर, पूसा, मुशहरी और शहर के लोगों दरभंगा जाने के लिए जीरोमाइल होकर घूमकर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दरभंगा की ओर से आने वाले लोग भी इसी पुल के सहारे समस्तीपुर, पूसा और एनएच-28 पर जा सकेंगे।
