Muzaffarpur News: चुनाव में खर्च का 10 दिसंबर को उम्मीदवारों को देना होगा अंतिम ब्योरा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब अंतिम रूप से सभी उम्मीदवारों से इस अवधि में खर्च की गई राशि का ब्योरा लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से इसकी तिथि और समय जारी कर दिया गया है।

चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर प्रत्येक उम्मीदवारों को अपना अंतिम निर्वाचन व्यय लेखा देना अनिवार्य है। इस दौरान उम्मीदवारों को अपने दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर, बिल–वाउचर, साक्ष्य फोल्डर, आवश्यक दस्तावेज समेत भाग एक से चार तक का ब्योरा, शपथ पत्र एवं पावती रसीद जमा करना होगा।

इस प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लेखा समाधान बैठक आयोजित की गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चार दिसंबर को जिला समाहरणालय सभा कक्ष में प्रशिक्षण आयोजित होगा। दोपहर एक से तीन बजे तक गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर एवं इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू तथा साहेबगंज क्षेत्र के उम्मीदवार और अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।



इसके बाद 10 दिसंबर को कौटिल्य भवन, वाणिज्य कर विभाग के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी उम्मीदवार एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं से समय पर उपस्थिति अनिवार्य है।डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी को समय से निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा है।