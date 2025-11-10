Muzaffarpur News: बीटेक सेकंड और सिक्सथ सेमेस्टर की परीक्षा 17 नवंबर से
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने बीटेक छठे और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। छठे सेमेस्टर की परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद आंतरिक मूल्यांकन होगा। परीक्षा में देरी के कारण छात्रों को प्लेसमेंट में शामिल होने में परेशानी हो रही थी। सत्र 2022-26 के छात्रों के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीटेक छठे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 17 नवंबर से बीटेक छठे और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी।
इसको लेकर बिहार इंजीनयरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छठे सेमेस्टर की परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 27 से 30 नवंबर तक इंटरनल और वायवा का आयोजन होगा।
परीक्षा संपन्न होने के 72 घंटों के भीतर इसके अंक को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना है। दूसरी ओर बीटेक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 17 नवंबर से 26 नवंबर तक होगी।
इंजीनियरिंग कालेजों में नामांकित छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी लंबे समय से परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कई बार वे कालेज से लेकर विश्वविद्यालय में भी आवेदन दे चुके हैं।
सत्र 2022 - 26 के तहत बीटेक में नामांकित छात्र-छात्राओं को अब अगले छह महीने में करीब दो सेमेस्टर की पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम जारी करना होगा। यह चुनौतीपूर्ण होगा।
इसके बाद सातवें और आठवें सेमेस्टर की भी परीक्षा होनी है। देर से नामांकन प्रक्रिया, परीक्षा और परिणाम के कारण इंजीनियरिंग का सत्र पिछड़ रहा है।
प्लेसमेंट में शामिल हो सकेंगे विद्यार्थी
छठे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्लेसमेंट में शामिल होने के मौके नहीं मिल रहे थे। इस कारण एमआइटी में कई कंपनियों ने पहुंचने से इंकार कर दिया था।
प्लेसमेंट कंपनियों के प्रावधान के अनुसार उनकी ओर से आयोजि होने वाले प्लेसमेंट ड्राइव या कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होना अनिवार्य है। इसके बगैर उन्हें प्लेसमेंट में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।