    Muzaffarpur News: गायघाट में लापता मासूम का मिला शव, पुरानी रंजिश में अपहरण कर हत्या का आरोप

    By Santosh Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में एक तीन वर्षीय बालक का शव पानी से भरे गड्ढे में मिला। बच्चा गुरुवार शाम से लापता था। शव मिलने के बाद परिजनों ने थाने में हंगामा किया और गांव के ही एक व्यक्ति पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गायघाट थाने पर हंगामा करते ग्रामीण व मृत बालक के स्वजन l जागरण

    संवाद सहयोगी, गायघाट (मुजफ्फरपुर)। गायघाट थाने से महज 300 मीटर दूर सहनी टोला से लापता मासूम का शव दूसरे दिन शुक्रवार की शाम पानी भरे गड्ढे में मिलने के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों व स्वजन ने अपहरण कर बालक की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर हंगामा शुरू कर दिया। इससे अफरातफरी की स्थिति बनी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि छोटू सहनी का पुत्र रिशु कुमार (तीन वर्ष) गुरुवार की शाम लगभग छह बजे घर से अचानक लापता हो गया। मृतक के दादा नरेश सहनी ने बताया कि बच्चे की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चल पाया।

    इसके बाद रात करीब नौ बजे में थाने में उसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरे दिन शुक्रवार की शाम करीब साढ़े चार बजे घर और थाना परिसर से महज 300 मीटर की दूरी पर पानी भरे गड्ढे में बालक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी हो गई।

    मृतक के स्वजन उग्र हो गए। इसके बाद बच्चे का शव लेकर करीब सौ की संख्या में ग्रामीणों ने गायघाट थाने में हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के स्वजन पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में अपहरण कर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा रहे थे।

    इसके अलावा पुलिस पर भी शिथिलता बरतने की शिकायत की जा रही थी। आक्रोशित लोग हत्या का मामला दर्ज करने, वरीय अधिकारी को मौके पर बुलाने और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक थाने पर हंगामा जारी था।