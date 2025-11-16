Muzaffarpur News: चुनाव समाप्त, अब रुकी हुई योजनाओं की प्रक्रिया में आएगी तेजी
मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के कारण रुकी हुई विकास योजनाओं में अब तेजी आएगी। चांदनी चौक-बखरी सिक्स लेन और चंदवारा पुल का निर्माण कार्य में तेजी आएगी। रामदयालु-भगवानपुर और चांदनी चौक सिक्स लेन का टेंडर जल्द जारी होगा। गोबरसही-डुमरी पथ के चौड़ीकरण से जलजमाव की समस्या से राहत मिलेगी और हाजीपुर-पटना के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार होगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव के कारण जिले में संचालित और प्रस्तावित योजनाओं की गति थम गई थी। क्योंकि अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक की पूरी टीम चुनाव कार्य में लग गए थे। इस कारण जो संचालित योजनाएं थी, उनका काम भी धीमा हो गया और जो प्रस्तावित योजनाएं थी वह तत्काल के ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी।
अब इन योजनाओं की प्रक्रिया और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। वर्तमान में चांदनी चौक से बखरी तक सिक्स लेन और चंदवारा पुल के एप्रोच पथ निर्माण का कार्य किया जा रहा है। चुनाव के दौरान भी कार्य चल रहा था, लेकिन इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। अब इसमें तेजी आएगी।
चंदवारा पुल को चालू करने का लक्ष्य दिसंबर में रखा गया है। इसके एप्रोच का कार्य किया जा रहा है। चांदनी चौक-बखरी सिक्स लेन कार्य भी तेजी से करते हुए अगले वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा गोबरसही आरओबी और रामदयालु-भगवानपुर और चांदनी चौक तक सिक्स लेन का शीघ्र टेंडर जारी किया जाएगा।
इस योजना की स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन चुनाव के कारण टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा गोबरसही-डुमरी पथ का चौड़ीकरण और नाला निर्माण कार्य भी अब शीघ्र शुरू हो जाएगा। चुनाव से पहले यह योजना टेंडर प्रक्रिया में थी।
इसके पूरा होने से दशकों से जलजमाव की समस्या झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी और हाजीपुर-पटना के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि भगवानपुर की ओर से हाजीपुर-पटना जाने वाले को रामदयालू से घूमकर जाना पड़ता है।
क्योंकि डुमरी रोड की चौड़ाई कम होने के साथ यह पूरी तरह जर्जर भी है। इसके बनने से रामदयालु आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इससे ट्रैफिक लोड भी कम होगा।
