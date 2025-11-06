Muzaffarpur News: औराई में पुनर्वास की जमीन नहीं मिलने से आक्रोश, विरोध में प्रदर्शन
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के औराई में पुनर्वास की जमीन न मिलने से लोग आक्रोशित हैं। बागमती परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों को 18 साल बाद भी जमीन नहीं मिली है, और परियोजना के भुगतान की 20% राशि भी बकाया है। जीवाजोड़ के प्राथमिक विद्यालय को स्थानांतरित करने से ग्रामीण और भी नाराज हैं, उनका आरोप है कि प्रशासन गांव का अस्तित्व मिटाना चाहता है। कुढ़नी में श्मशान घाट के गलत निर्माण से भी विरोध है।
संवाद सहयोगी, औराई(मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: जिला स्थित औराई के जीवाजोड़ में पुनर्वास की जमीन नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। ये लोग बागमती परियोजना की वजह से विस्थापित हुए हैं।
उनका आरोप है कि अठारह वर्ष के बाद भी उन्हें पुनर्वास की जमीन नहीं मिली है। वहीं बागमती परियोजना भुगतान की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान भी नहीं हुआ है।
इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय जीवाजोड़ को स्थानांतरित कर धरहरवा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कटौंझा में जोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस गांव का अस्तित्व ही मिटाना चाहता है। इसलिए हमलोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
श्मशान गलत जगह बनने से आक्रोश
कुढ़नी प्रखंड की अमरख पंचायत अंतर्गत ग्राम मधौल ककरा के ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट का निर्माण गलत जगह पर किया जा रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि श्मशान घाट अलग जगह पर बने।
