Muzaffarpur News: औराई में पुनर्वास की जमीन नहीं मिलने से आक्रोश, विरोध में प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, औराई(मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur News: जिला स्थित औराई के जीवाजोड़ में पुनर्वास की जमीन नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। ये लोग बागमती परियोजना की वजह से विस्थापित हुए हैं।

उनका आरोप है कि अठारह वर्ष के बाद भी उन्हें पुनर्वास की जमीन नहीं मिली है। वहीं बागमती परियोजना भुगतान की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान भी नहीं हुआ है।

इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय जीवाजोड़ को स्थानांतरित कर धरहरवा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कटौंझा में जोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस गांव का अस्तित्व ही मिटाना चाहता है। इसलिए हमलोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।