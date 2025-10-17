Muzaffarpur News: मरीज की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों व स्वजन में मारपीट, हंगामा
मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा और तोड़फोड़ की। ब्रह्मपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जूरन छपरा इलाके में गुरुवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई।
इसके बाद मरीज के स्वजन अस्पताल कर्मियों से भि़ड़ गए। दोनों के बीच मारपीट हुई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इसको लेकर इलाके में गहमागहमी बन गई।
सूचना पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौैके पर पहुंची। लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद दो लोगों को हिरासत में लेकर थाने पर लाया गया।
इसके बाद हिरासत में लिए गए लोगों के स्वजन थाने पहुंचकर पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। पुलिस का कहना है कि मृत महिला की करजा के झखड़ा इलाके की सीता देवी (48) थी।
पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। चर्चा है कि हिरासत में लिए गए लोगों में अस्पताल संचालक भी शामिल है।
पुलिस का कहना है कि स्वजन के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि महिला पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं।
स्वजन का कहना है कि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। फिर भी चिकित्सक दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया। गुरुवार को अचानक मरीज की स्थिति गंभीर हो गई और पटना ले जाने को कहा गया।
जब परिवार वाले एंबुलेंस में शिफ्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि महिला की पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद स्वजन गुस्सा गए। अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल कर्मी व स्वजन में मारपीट भी हुई।
