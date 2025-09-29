Language
    Amrit Bharat: मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 3 स्टेशनों से चलेंगी नई अमृत भारत, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:32 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर समेत बिहार में रेलवे ने नवरात्रि पर सात नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं जो मुजफ्फरपुर दरभंगा और छपरा से चलेंगी। मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली के लिए पहली अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हुई जिससे दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अन्य ट्रेनों में पटना-इस्लामपुर और नवादा-पटना पैसेंजर भी शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। रेलवे की ओर से नवरात्र में तीन अमृत भारत एक्सप्रेस समेत सूबे में सात नई ट्रेनों का परिचालन होगा। इसको लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर, दरभंगा व छपरा से एक साथ तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगी। रविवार को इन सभी जगहों पंडाल बनाने का काम अंतिम चरण में दिखा। जंक्शन के पांच नंबर प्लेटफार्म से चरलापल्ली के लिए पहली बार नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी।

    इसको लेकर मुजफ्फरपुर सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री डा.राजभूषण चौधरी सहित अन्य माननीयों को आमंत्रित किया गया है। मौके पर समस्तीपुर रेलमंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश सहित अन्य रेलकर्मी मौजूद रहेंगे। यहां प्रोजेक्टर भी लगाया गया है। रेल मंत्री दिल्ली से हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद यहां से राज्य मंत्री झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

    उधर, पटना से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को पटना जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शेखपुरा-बरबीघा-बिहारशरीफ के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर चलाई जाएगी। पटना-इस्लामपुर पैसेंजर व नवादा-पटना पैसेंजर का परिचालन, नई लाइन जटडुमरी-फाजिलचक-तोपसरथुआ-दनियावां के रास्ते होगा।

    तीन अमृत भारत एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा से अजमेर के पास मदार जंक्शन के बीच व छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली के चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले लोगों को फायदा होगा। वहीं, छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के लिए छठी अमृत भारत ट्रेन होगी।

    इससे पहले बिहार को 10 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा मिल गई और अब इन तीनों नई अमृत भारत ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

    बता दें कि इसके पहले मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। बाद में रेलवे बोर्ड ने चरलापल्ली तक विस्तार किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर दैनिक जागरण ने 14 सितंबर को मुजफ्फरपुर जंक्शन से चरलापल्ली तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस ट्रेन का रैक दो महीने पहले ही यहां आ गया था। इसको मोतीपुर सहित अन्य स्टेशन पर रखा गया था।

    अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण

    • गाड़ी सं. 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलेगी।
    • गाड़ी सं. 19623/19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टूंडला, जयपुर के रास्ते चलेगी।
    • गाड़ी सं. 15133/15134 छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानपुर के रास्ते चलेगी।

    पैसेंजर ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण-

    • गाड़ी सं. 75271/75272 नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमरी, पुनपुन के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
    • गाड़ी सं. 75273/75274 इस्लामपुर-पटना-इस्लामपुर डेमू पैसेंजर पुनपुन, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
    • गाड़ी सं. 53201/53202 पटना-बक्सर-पटना फास्ट पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
    • गाड़ी सं. 53203/53204 झाझा-दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।

    बिहार को मिली 15 अमृत भारत एक्सप्रेस-

    • दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल
    • सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल
    • राजेन्द्रनगर टर्मिनल-नई दिल्ली
    • बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल
    • दरभंगा-गोमतीनगर
    • मालदा टाउन-गोमतीनगर
    • सीतामढ़ी-दिल्ली
    • गया-दिल्ली
    • जोगबनी-ईरोड-जोगबनी
    • सहरसा-छैहरटा (अमृतसर)-सहरसा
    • मालदा टाउन-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु
    • ब्रह्मपुर-उधना (सूरत)
    • मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली (29 सितंबर से शुरू)
    • छपरा- दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) (29 सितंबर से शुरू)
    • दरभंगा-मदार (अजमेर) (29 सितंबर से शुरू)