Amrit Bharat: मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 3 स्टेशनों से चलेंगी नई अमृत भारत, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल
मुजफ्फरपुर समेत बिहार में रेलवे ने नवरात्रि पर सात नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं जो मुजफ्फरपुर दरभंगा और छपरा से चलेंगी। मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली के लिए पहली अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हुई जिससे दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अन्य ट्रेनों में पटना-इस्लामपुर और नवादा-पटना पैसेंजर भी शामिल हैं।
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण
गाड़ी सं. 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलेगी।
गाड़ी सं. 19623/19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक) कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टूंडला, जयपुर के रास्ते चलेगी।
गाड़ी सं. 15133/15134 छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानपुर के रास्ते चलेगी।
पैसेंजर ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण-
गाड़ी सं. 75271/75272 नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमरी, पुनपुन के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
गाड़ी सं. 75273/75274 इस्लामपुर-पटना-इस्लामपुर डेमू पैसेंजर पुनपुन, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
गाड़ी सं. 53201/53202 पटना-बक्सर-पटना फास्ट पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
गाड़ी सं. 53203/53204 झाझा-दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्ते रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
बिहार को मिली 15 अमृत भारत एक्सप्रेस-
दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल
सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल
राजेन्द्रनगर टर्मिनल-नई दिल्ली
बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल
दरभंगा-गोमतीनगर
मालदा टाउन-गोमतीनगर
सीतामढ़ी-दिल्ली
गया-दिल्ली
जोगबनी-ईरोड-जोगबनी
सहरसा-छैहरटा (अमृतसर)-सहरसा
मालदा टाउन-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु
ब्रह्मपुर-उधना (सूरत)
मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली (29 सितंबर से शुरू)
छपरा- दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) (29 सितंबर से शुरू)
दरभंगा-मदार (अजमेर) (29 सितंबर से शुरू)
