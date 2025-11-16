Muzaffarpur News: ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल में हिस्सा लेंगी 50 टीमें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की मेजबानी में पहली बार होने वाली ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वालीबाल प्रतियोगिता में 50 टीम हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता में टीम की एंट्री भेजने की तिथि समाप्त हो गई। पिछले तीन दिनों में करीब सात से अधिक टीम ने अपनी एंट्री विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई है। विश्वविद्यालय की ओर से इसकी जानकारी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ को दी गई है। पिछले तीन दिनों में नई टीम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, शहीद नंद किशोर पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ छत्तीसगढ, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी ओडिशा और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार ने अपनी एंट्री विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई है।

वहीं मेजबान टीम के रूप में बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की टीम भी इसमें शामिल होगी। प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 14 दिसंबर तक बीआरएबीयू की मेजबानी में होना है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय झपहां को आयोजन स्थल चुना गया है।

सोमवार को स्थल निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी यहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाली टीम को भी यहीं ठहराया जाना है। दूसरी ओर प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर अगले सप्ताह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजन समिति की बैठक होनी है। इसमें आयोजन के लिए विभिन्न समतियों का गठन भी होना है।

प्रतियोगिता में सूबे से एलएनएमयू दरभंगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ साउथ बिहार, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और बीआरएबीयू की टीम शामिल होगी। सबसे अधिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ से नौ - नौ टीम ने एंट्री भेजी है। वहीं प्रदेश से बीआरएबीयू को मिलाकर सात, पश्चिम बंगाल से सात, असम से तीन, झारखंड और उत्तर प्रदेश से चार - चार विश्वविद्यालय की टीम ने एंट्री भेजी है।