Muzaffarpur News : एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 32 पदों के लिए 48 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आगामी 17 अक्टूबर को सत्र 2025-27 के लिए एडवोकेट्स एसोसिएशन के होने वाले आम चुनाव को लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत 32 पदों पर 48 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को निर्वाची पदाधिकारी ने सभी के नाम जारी किए।

पद और नामांकन करने वालों के नाम

अध्यक्ष के एक पद के लिए अनिल कुमार झा, वीरेंद्र कुमार लाल, ज्वाला प्रसाद राय, श्रीनिवास शर्मा,

उपाध्यक्ष के तीन पद पर अरविंद कुमार शर्मा, ललित कुमार, मुकेश कुमार, विजय कुमार वर्मा

महासचिव के एक पद के लिए असीम कुमार, नवल किशोर प्रसाद सिंह, राकेश कुमार सिंह, उमेश प्रसाद सिंह

सहायक सचिव के तीन पद के लिए अवधेश प्रसाद सिंह, दीपमाला कुमारी, दिनेश राउत, सुबोध ठाकुर

संयुक्त सचिव के तीन पद पर पंकज कुमार सिन्हा, पवन कुमार, रजनी कांत, राजू रंजन, मुकुल कुमार झा

कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए अरविंद कुमार गुप्ता, ब्रजकिशोर सिंह, दिवेश रंजन, रजी अहमद सिद्दकी, संजीव कुमार सिन्हा

अंकेक्षक के दो पद पर अजय कुमार, संजीव कुमार, सूरज कुमार

निगरानी समिति सदस्य के तीन पद पर अमित कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, प्रीति

पुस्तकालय समिति सदस्य के तीन पद पर अजय कुमार यादव, शिवचंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय पासवान

वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति सदस्य के पांच पद पर परमानंद राय, पवन कुमार, पुरुषोत्तम प्रसाद, राममूर्ति प्रसाद ठाकुर, संगीता, भोलेनाथ वर्मा

कार्यकारिणी समिति सदस्य के सात पद पर मो. शमीउज्जमा, रवि प्रकाश सिन्हा, वीरेंद्र सिंह, पंकज कुमार सिन्हा, रमेश कुमार, साकेत कुमार, पप्पू पासवान

कुल 48 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन

इस तरह से 32 पदों पर 48 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया हैं। 10 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 13 को योग्य उम्मीवारों की सूची का प्रकाशन, 14 को नाम वापसी की तिथि, 15 को कुल उम्मीवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 17 अक्टूबर को मतदान और 18 को मतगणना होगी।