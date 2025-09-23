Language
    By Prashant Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:37 PM (IST)

    38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 237 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का हुआ सृजन, MIT को मिलेंगे 12 असिस्टेंट प्रोफेसर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एमआईटी समेत राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित हो रहे विभिन्न ब्रांचों के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। इस कड़ी में अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए कुल 237 पदों का प्राविधान किया गया है। इसमें सहायक प्राध्यापकों के सबसे अधिक 150 पद, सह प्राध्यापकों के 64 और प्राध्यापकों के 23 पदों का सृजन किया गया है।

    राज्य सरकार की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदंड एवं संवर्ग संरचना के अनुसार विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की के अंतर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, कुल 192 शैक्षणिक पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति मिली है। इसको लेकर विभाग की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेजों को जानकारी दी गई है।

    मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुल 18 शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। इसमें सबसे अधिक सहायक प्राध्यापकों के 12, सह प्राध्यापक के पांच और प्राध्यापक के एक पद शामिल हैं। वहीं इससे पहले कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों के 67, सह प्राध्यापकों के 25 और प्राध्यापकों के 15 पद सृजित रहे हैं। इसमें से विभाग के स्तर से 9 पदों का प्रत्यर्पण किया गया है। इसमें सहायक प्राध्यापकों के छह, प्राध्यापकों के तीन पद शामिल हैं।

    एमआईटी के सिविल में प्राध्यापकों के दो पद, मैकेनिकल में सहायक प्राध्यापक का एक पद, इलेक्ट्रिकल में सहायक प्राध्यापक के एक पद, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में शून्य, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सहायक प्राध्यापकों के दो और बैचलर ऑफ फार्मेसी में कुल तीन पदों का प्रत्यार्पण किया गया है। इसमें सहायक प्राध्यापकों के दो और प्राध्यापक के एक पद शामिल है।

    दूसरी ओर एमआईटी के 10 ब्रांचों में बीटेक की कुल 580 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। सत्र 2025 - 26 से बीटेक स्तर पर दो नए कोर्स शुरू हुए हैं। इसमें एक नया कोर्स और दूसरे का नाम बदला गया है।

    सिविल में 60, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, ईसीई में 60, आईटी में 60, केमिकल टेक्नोलॉजी में 30, केमिकल इंजीनियरिंग में 30, बायो मेडिकल एंड रोबोटिक्स में 60, कंप्यूटर साइंस में 60 और बैचलर ऑफ फार्मेसी में 100 सीटें निर्धारित हैं। पहली बार केमिकल इंजीनियरिंग में छह पदों का सृजन हुआ है।

    एमआईटी में ब्रांचवार नव सृजित पदों की संख्या

    ब्रांच सीटें नव सृजित पदों की संख्या सृजन के बाद पदों की संख्या
    सिविल 60 0 12
    मैकेनिकल 60 0 12
    इलेक्ट्रिकल 60 0 12
    ईसीई 60 6 12
    आईटी 60 6 12
    केमिकल टेक्नोलॉजी 30 0 6
    केमिकल इंजीनियरिंग 30 6 6
    बायो मेडिकल एंड रोबोटिक्स 60 0 12
    कंप्यूटर साइंस 60 0 12 (दो पद प्रत्यर्पण)
    बैचलर ऑफ फार्मेसी 100 20 (तीन पद प्रत्यर्पण) -