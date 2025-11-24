Language
    सरकारी भवनों पर नगर निगम का 32 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, भेजा गया नोटिस

    By Pramod Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर नगर निगम को सरकारी भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 32 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें बियाडा पर सबसे अधिक बकाया है। निगम ने सभी विभागों को नोटिस भेजकर एक सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रापर्टी टैक्स मद में सरकारी भवनों पर नगर निगम का 32 करोड़ रुपया बकाया है। अकेले बियाडा पर 15.30 करोड़ रुपया बाकी है।

    नगर निगम ने बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस भेज कर सभी विभागों को बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने को कहा है।

    नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया गया उनके खिलाफ विधि संवत कार्रवाई होगी। बताते चले की शहर में चार सौ से अधिक सरकारी भवन है। सरकारी भवनों के भुगतान को लेकर नगर निगम को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

    जिन सरकारी भवनों पर बकाया है उनमें रेलवे, विश्वविद्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रधान डाकघर एवं बीएसएनएल शामिल है।

    इन सरकारी भवनों पर है बड़ा बकाया

    विभाग का नाम बकाया (लाख रुपये में)
    बियाड़ा 1753.30
    रेल 310.00
    बीएसएनएल 72.99
    बीआरए बिहार विवि 17.67
    एमआईटी 38.02
    जिला शिक्षा पदाधिकारी 244.68
    विद्युत अंचल - एक 111.37
    पथ परिवहन निगम 25.49
    जिलाधिकारी कार्यालय 10.23
    जल पथ प्रमंडल 3.23
    पशुपालन विभाग 10.33
    तिरहुत नगर प्रमंडल 3.96
    लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 6.27
    अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य 1.92
    सदर अस्पताल 11.19
    भवन प्रमंडल 5.62
    पोल्टेक्निक कॉलेज 2.55
    समाज कल्याण विभाग 17.35
    भेटनरी अस्पताल 7.74
    इस्लामिया डिग्री कॉलेज 1.99
    प्रधान डाकपाल 12.97
    एमडीडीएम कॉलेज 69.12
    एलएस कॉलेज 78.93
    डॉ. राम मनोहर लोहिया कॉलेज 9.88
    एमएसकेवी कॉलेज 28.20
    डाक महाध्यक्ष कार्यालय 60.32
    आरडीएस कॉलेज 66.40
    जिला परिषद 13.78
    कुल बकाया राशि 2,995.33 लाख रुपये