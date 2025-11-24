सरकारी भवनों पर नगर निगम का 32 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, भेजा गया नोटिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रापर्टी टैक्स मद में सरकारी भवनों पर नगर निगम का 32 करोड़ रुपया बकाया है। अकेले बियाडा पर 15.30 करोड़ रुपया बाकी है।

नगर निगम ने बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस भेज कर सभी विभागों को बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करने को कहा है।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया गया उनके खिलाफ विधि संवत कार्रवाई होगी। बताते चले की शहर में चार सौ से अधिक सरकारी भवन है। सरकारी भवनों के भुगतान को लेकर नगर निगम को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।