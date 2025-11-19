Language
    डेंगू से बचाव के लिए फागिंग व एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू, मुजफ्फरपुर नगर निगम ने की पहल

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर नगर निगम ने डेंगू के खतरे को देखते हुए फागिंग और एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव शुरू किया है। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 155304 पर कॉल करके अपने इलाके में छिड़काव करवा सकते हैं। निगम ने निगरानी कड़ी कर दी है और वार्ड पार्षदों का सहयोग लिया जा रहा है। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    लोग कॉल करके अपने मुहल्ले में छिड़काव करवा सकते हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: मच्छरों के बढ़ते प्रकोप एवं डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने शहरी इलाके में फागिंग एवं एंटी-लार्वा दवा के छिड़काव का विशेष अभियान शुरू किया है।

    अभियान के तहत प्रतिदिन निगम के दो सफाई अंचल के सभी वार्डों फागिंग एवं दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मंगलवार को अंचल आठ में यह अभियान चलाया गया।

    नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा है कि आज जनता भी यदि अपने मोहल्ले में अलग से फागिंग एवं दवा का छिड़कांव कराना चाहती है तो वह नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 155304 पर काल कर सकती है।

    उनके काल पर निगम की टीम मोहल्ले में पहुंच छिड़काव करेगी। उन्होंने कहा कि डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड में है।

    अभियान की निगरानी का जिम्मा वार्ड जमादारों एवं अंचल निरीक्षक को दी गई है। अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को कड़ा किया गया है।


    फागिंग ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन के कार्य का रिपोर्ट देंगे। इस कार्य में वार्ड पार्षदों से भी सहयोग लिया जा रहा है। किसी भी वार्ड में देरी न हो, इसके लिए नगर निगम ने वार्ड पार्षदों को भी अधिकार दिया है कि वे सीधे निगम से समन्वय कर अपने वार्ड में आवश्यकतानुसार फागिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव करवा सकते हैं।

    किसी वार्ड में बीमारी का मामला सामने आने पर पार्षद तुरंत टीम बुलाकर विशेष अभियान चला सकेंगे। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि फागिंग और एंटी-लार्वा अभियान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। किसी भी आंचल या वार्ड में देरी या लापरवाही सामने आई तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई होगी।