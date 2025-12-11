बिहार से सीधा पाकिस्तान में लेनदेन, EOU ने मारी रेड; पत्नी बोली- 6 महीने से घर नहीं आया मोहम्मद जैद
आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने मोतीपुर के चालक मोहम्मद जैद के घर पर छापेमारी की। जैद के घर पर नहीं मिलने पर टीम ने उसकी मां और पत्नी से पूछताछ की। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने पेशे से चालक का काम करने वाले मोतीपुर थाना क्षेत्र के रामपुरुगन गांव निवासी मोहम्मद जैद के घर पर गुरुवार की सुबह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जैद घर पर नहीं मिला।
ईओयू की टीम में कार्रवाई के संबंध में कुछ भी बताने से इन्कार किया है, किंतु वर्ष 2021 में जैद के खाते से पाकिस्तान में लेनदेन की बात सामने आ रही है। समझा जाता है कि इसी मामले में यह छापेमारी की गई है।
बताया जाता है कि दो लग्जरी वाहनों से सुबह करीब सात बजे पहुंचे ईओयू टीम के अधिकारियों ने जैद की मां मोमिना खातून और पत्नी शबनम खातून से तकरीबन दो घंटे तक पूछताछ की।
टीम ने हर हाल में जैद को हाजिर करने की चेतावनी दी, किंतु उसकी पत्नी व मां का कहना था कि वह पिछले छह महीने से घर नहीं आया है। फिलहाल वह कहां है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
सूत्र बताते हैं कि जैद वर्ष 2021 में जिस व्यक्ति की गाड़ी चलाता था, उसे भी लेनदेन के एक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जेल भेजा था। छापेमारी टीम आईसीआईसीआई बैंक के पदाधिकारियों को भी साथ लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि जैद के आईसीआईसीआई बैंक में खाते से पाकिस्तान में लेनदेन की बात सामने आई है।
इधर, जैद के घर छापेमारी की सूचना से गांव में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ जैद के घर के समीप इकट्ठी होने लगी। हर कोई छापेमारी के कारणों को जानना चाहता था, किंतु छापेमार दल किसी को टिकने नहीं दे रहा था।
