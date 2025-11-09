Muzaffarpur News: कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, पटना। मुजफ्फरपुर जिले के सुता पट्टी इलाके स्थित कपड़ा मंडी में ढांढरिया एंड कंपनी की दुकान में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। जिला सहायक अग्निशमन पदाधिकारी आर एन पांडेय ने बताया कि अभी तक आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है। जांच जारी है।

संकीर्ण गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही है। टीम पाइप के सहारे पानी पहुंचाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा अभी नहीं लग पाया है।