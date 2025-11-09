Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:43 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के कपड़ा मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल कर्मी आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, पटना। मुजफ्फरपुर जिले के सुता पट्टी इलाके स्थित कपड़ा मंडी में ढांढरिया एंड कंपनी की दुकान में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। जिला सहायक अग्निशमन पदाधिकारी आर एन पांडेय ने बताया कि अभी तक आग लगने के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है। जांच जारी है।

    Fire

    संकीर्ण गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही है। टीम पाइप के सहारे पानी पहुंचाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा अभी नहीं लग पाया है।

    गौरतलब है कि सुता पट्टी इलाके में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी यहां ऐसी वारदात हो चुकी है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर डटी हुई हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

     