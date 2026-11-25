जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की सुबह-सुबह अहियापुर थाना इलाके के बाजार समिति के मुख्य गेट के पास एक ठेले पर व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

इससे महज दो दिन पहले ही अहियापुर थाने के ठीक सामने संत प्रेम भिक्षु कालेज के पास एक महिला का शव बरामद किया गया था। लगातार दो दिनों के अंतराल पर दो शव मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

बाजार समिति गेट के पास के दुकानदारों ने बताया कि सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो एक व्यक्ति उम्र करीब 50 वर्ष वह सोया पता चला। लेकिन जब वह लोग नजदीक पहुंचें तो उसका सांस नहीं चल रहा था। इसके बाद वह लोग मृत होने की आशंका जताई और अहियापुर पुलिस को सूचना दी।

देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मौके पर अहियापुर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल और ठेले के आसपास से बारीकी से नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। गौरतलब है कि दो दिन पहले संत प्रेम भिक्षु कालेज के पास मिले महिला के शव के मामले में भी पुलिस जांच कर ही रही थी कि बाजार समिति गेट पर यह दूसरी घटना सामने आ गई। दोनों ही मामलों में पुलिस आसपास के थानों को सूचना देकर शवों की शिनाख्त कराने में जुटी है।