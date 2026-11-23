जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दांव पर लग रहे थे रुपये, बिछी थी ताश की गड्डियां और चल रहा था जुए का खेल। लेकिन, जुआरियों को भनक तक नहीं लगी कि पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है।

अचानक पुलिस की स्पेशल टीम ने गरम चौक के समीप अड्डे पर धावा बोल दिया। भागने की कोशिश कर रहे आठ जुआरियों को पुलिस ने घेराबंदी कर रंगेहाथ दबोच लिया। मौके से नकदी, ताश की गड्डियां और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

गुप्त सूचना पर बनाई गई विशेष टीम कांटी थाना क्षेत्र के गरम चौक के समीप बड़े पैमाने पर जुए का अड्डा संचालित होने की सूचना वरीय पुलिस अधिकारियों को मिली थी। बताया गया था कि यहां लंबे समय से जुए का खेल चल रहा है और प्रतिदिन लाखों रुपये के दांव लगाए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी कर अड्डे पर छापेमारी की।

पुलिस को देख मची भगदड़, आठ दबोचे गए अड्डे पर अचानक पुलिस टीम के पहुंचते ही जुआरियों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को देखकर सभी भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि, पहले से मुस्तैद जवानों ने घेराबंदी कर आठ लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान नकदी रुपये, ताश की गड्डियां और कई मोबाइल फोन बरामद हुए।