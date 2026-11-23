जागरण संवाददाता, मधुबनी। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मनचलों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी निभा रही एक महिला पुलिसकर्मी को ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।

कोतवाली चौक के पास गश्त के दौरान पिंक स्कूटी से पहुंची महिला पुलिसकर्मी ने कुछ युवकों को रोककर पूछताछ की तो वे उलझ गए। मामला यहीं नहीं थमा, कुछ स्थानीय लोग भी युवकों के समर्थन में उतर आए और पुलिसकर्मी पर ही पैसे मांगने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे।

हैरानी की बात यह रही कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर भी महिला पुलिसकर्मी को तत्काल राहत नहीं मिली। अब एसएसपी के निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गश्त के दौरान युवकों को रोका नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के पास महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से गश्त कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने कुछ युवकों को रोककर पूछताछ की। इस पर युवक महिला पुलिसकर्मी से उलझ गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे।

पुलिसकर्मी पर ही लगाने लगे आरोप घटना के दौरान कुछ स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। उन्होंने महिला पुलिसकर्मी पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इससे मौके पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। महिला पुलिसकर्मी को विरोध और आरोपों का सामना करना पड़ा।

थाने में भी नहीं हुई तत्काल सुनवाई घटना के बाद महिला पुलिसकर्मी ने नगर थाना में आवेदन देकर शिकायत की। हालांकि, आरोप है कि वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की जा रही थी। इसके बाद मामला वरीय अधिकारियों तक पहुंचा।