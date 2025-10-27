दोस्त की प्रेमिका को घर में रखने से मना किया, तो रस्सी से बांधकर की पिटाई 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दोस्त की प्रेमिका को अपने डेरा में नहीं रखना महंगा पड़ा। घर लौटे दोस्त ने प्रेमिका के अपमान का बदला लेने के लिए कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी है। जख्मी हालत मे दोस्त का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

मामले को लेकर राकेश की मां उषा देवी ने अहियापुर थाना में प्राथमिकी कराई है। वह कोल्हुआ की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया है कि उसका लड़का राकेश कुमार बेंगलुरु में किराया के मकान में रहकर बिल्डिंग का काम करता है।

प्रेमिका को रखने से मना कर दिया इसी कारण उसका दोस्त कुंदन कुमार एक लड़की को भगा कर बेंगलुरु ले गया और वहां जाकर उसके बेटा राकेश कुमार को अपने प्रेमिका के साथ रहने देने को दबाव बनाने लगा। राकेश ने डर से अपने दोस्त कुंदन और उसके प्रेमिका को रखने से मना कर दिया।

इसी बात को लेकर जब उसका बेटा राकेश घर वापस आया तो कुंदन अपने अन्य साथियों को साथ मिलकर मौका पाते हुए राकेश को घेर लिया। रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। रास्ते चल रहे लोगों के विरोध जताने पर जख्मी हालत में छोड़कर सभी फरार हो गए।