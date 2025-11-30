Muzaffarpur news : टेंपर्ड टिकट का तार मधुबनी से भी जुड़ा, लदनियां के आरोपित से पूछताछ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । दरभंगा में पकड़े गए टेंपर्ड टिकट के मामले में जीआरपी ने आधार कार्ड नंबर पर जिस राम कुमार महरा को आरोपित बनाया गया, वह मधुबनी के लदनियां का रहने वाला है। जीआरपी उससे पूछताछ कर रही है।

सीसी कैमरे के फुटेज में काउंटर से टिकट लेते समय उसके साथ तस्वीर कैद है। अन्य लोगों भी फुटेज की टाइमिंग के आगे-पीछे साथ मिले है। उसने जीआरपी को बताया कि दरभंगा-अहमदाबाद का जनरल टिकट 500 रुपये में लिया। ट्रेन छूट गई।

रिफंड लेने गए तो आधा पैसा दिया। टेंपर्ड टिकट को लेकर भी जांच चल रही कि काउंटर से लिया गया या कोई वहां यात्रियों को देकर जालसाजी कर ठग लिया। रेल एसपी वीणा कुमारी ने कहा दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

इसमें थानाध्यक्ष के साथ डीएसपी व इंस्पेक्टर को भी लगाया गया है। सभी पदाधिकारी अलग-अलग तरीके से जांच कर रहे हैं। इधर सीनियर डीसीएम समस्तीपुर, अनन्या स्मृति के अनुसार इस मामले में जीआरपी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस कांड का मास्टर माइंड रामकुमार महरा है। टेंपर्ड टिकट रिफंड कराने गए व्यक्ति ने रामकुमार मेहरा का आधार कार्ड व फोटो मोबाइल में दिखते हुए कहा था कि यही भइया हमलोगों को कही जाना होता है तो टिकट उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल जांच चल रही है।

बता दें कि दरभंगा जंक्शन के यूटीएस कांउटर पर 19 नवंबर को दोपहर रिफंड लेने के दौरान तीन टेंपर्ड टिकट पकड़ाए थे। 20 को तुर्की स्टेशन पर जांच हुई तो पता चला कि 18 को तुर्की स्टेशन के दो नंबर काउंटर से हाजीपुर के लिए 10 रुपये का टिकट कटा था।

उसी टिकट को टेंपर्ड कर 520 रुपये का दरभंगा-अहमदाबाद का बना कर अगले दिन 19 को दरभंगा जंक्शन पर बेच दिया। इसकी जानकारी मिलने पर दैनिक जागरण में 21 नवंबर के अंक में अब दरंभंगा में पकड़ा गया टिकट टेंपरिंग का खेल शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया।