Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur : पुल चालू होने की डेडलाइन खत्म, अब मार्च में चंदवारा पुल से होगा आवागमन

    By Babul Deep Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के बहुप्रतिक्षित चंदवारा पुल से आवागमन अब अगले वर्ष मार्च से शुरू होगा। पहले यह दिसंबर में होना था, लेकिन चुनाव और कार्यस्थल पर विवाद के का ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंदवारा पुल से अब अगले वर्ष शूरू होगा आवागमन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बहुप्रतिक्षित चंदवारा पुल से अब अगले वर्ष मार्च से आवागमन शुरू होगा। पहले दिसंबर में डेडलाइन निर्धारित की गई थी, लेकिन चुनाव और कार्यस्थल पर हुए विवाद के कारण काम में देरी हुई। इस कारण यह डेडलाइन भी फेल होती दिख रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्योंकि प्रथम फेज के तहत अभी एप्रोच पथ निर्माण को लेकर मिट्टी भरने का कार्य चल रहा है। हालांकि यह अंतिम चरण में है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी एक माह का समय लग सकता है। इसके बाद सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

    पुल निर्माण विभाग के परियोजना निदेश्क आलोक कुमार ने बताया कि काम वहां पर तेजी से कराया जा रहा है। मार्च तक संभावना है कि आवागमन पूरी तरह चालू हो जाएगा। हालांकि अभी भी बाइक सवार आराम से आवागमन कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी भरने का काम अंतिम चरण में है। शीघ्र ही इसे पूरा करा लिया जाएगा। इस कार्य की लगातार और नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

    विदित हो कि चंदवारा पुल से आवागमन चालू होने का करीब 13 डेडलाइन फेल हो चुका है। वर्ष 2015 में इसके निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके कई साल बाद काम शुरू हुआ। पुल को वर्ष 2018-19 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में विवाद समेत अन्य कारणों के चलते एप्रोच पथ के निर्माण में देरी हुई।

    डीएम ने निरीक्षण कर तेजी से कार्य पूरा करने का दिया था निर्देश 

    पिछले दिनों डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी कार्यस्थल का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण विभाग को तेजी से काम पूरा करने के लिए निर्देश किया था। साथ-साथ फेज दो के तहत भी कार्य चालू करने को कहा था। तभी इस पुल की कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो पाएगी।

    इसी उद्देश्य के साथ इस पुल का निर्माण किया गया था। फेज दो के तहत जेल चौक से सिपाहपुर तक 2.90 किलोमीटर लंबा एप्रोच पथ बनाया जा रहा है। इसके लिए जनसुनवाई का काम हो चुका है।

    रैयतों से आपत्ति प्राप्त कर इसका निष्पादन किया जा रहा है। इसके तहत पांच मौजा सरैया चकमुस्तफा उर्फ सिपाहपुर, हरपुर, दामोदरपुर, भगवतीपुर व चकमोहब्बत में अधिग्रहण कार्य हो रहा है।