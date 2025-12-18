Muzaffarpur : पुल चालू होने की डेडलाइन खत्म, अब मार्च में चंदवारा पुल से होगा आवागमन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बहुप्रतिक्षित चंदवारा पुल से अब अगले वर्ष मार्च से आवागमन शुरू होगा। पहले दिसंबर में डेडलाइन निर्धारित की गई थी, लेकिन चुनाव और कार्यस्थल पर हुए विवाद के कारण काम में देरी हुई। इस कारण यह डेडलाइन भी फेल होती दिख रही है।

क्योंकि प्रथम फेज के तहत अभी एप्रोच पथ निर्माण को लेकर मिट्टी भरने का कार्य चल रहा है। हालांकि यह अंतिम चरण में है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी एक माह का समय लग सकता है। इसके बाद सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

पुल निर्माण विभाग के परियोजना निदेश्क आलोक कुमार ने बताया कि काम वहां पर तेजी से कराया जा रहा है। मार्च तक संभावना है कि आवागमन पूरी तरह चालू हो जाएगा। हालांकि अभी भी बाइक सवार आराम से आवागमन कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी भरने का काम अंतिम चरण में है। शीघ्र ही इसे पूरा करा लिया जाएगा। इस कार्य की लगातार और नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

विदित हो कि चंदवारा पुल से आवागमन चालू होने का करीब 13 डेडलाइन फेल हो चुका है। वर्ष 2015 में इसके निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसके कई साल बाद काम शुरू हुआ। पुल को वर्ष 2018-19 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में विवाद समेत अन्य कारणों के चलते एप्रोच पथ के निर्माण में देरी हुई।

डीएम ने निरीक्षण कर तेजी से कार्य पूरा करने का दिया था निर्देश पिछले दिनों डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी कार्यस्थल का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण विभाग को तेजी से काम पूरा करने के लिए निर्देश किया था। साथ-साथ फेज दो के तहत भी कार्य चालू करने को कहा था। तभी इस पुल की कनेक्टिविटी दरभंगा एनएच से हो पाएगी।