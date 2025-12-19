Language
    Muzaffarpur: चार वर्षीय स्नातक कोर्स के विद्यार्थी 60 घंटे का करेंगे इंटर्नशिप

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चार वर्षीय स्नातक के छात्र-छात्राओं को 60 घंटे का इंटर्नशिप करना होगा, जिसके लिए चार क्रेडिट निर्धारित हैं। इंटर्नशिप पूरा करने वाले वि ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । चार वर्षीय स्नातक के छात्र-छात्राओं को 60 घंटे का इंटर्नशिप करना होगा। इसके लिए चार क्रेडिट निर्धारित हैं। जो विद्यार्थी इंटर्नशिप पूरा करेंगे, उनका ही रिजल्ट जारी होगा। स्नातक सत्र 2023-27 में 90 हजार से अधिक विद्यार्थी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं।

    परीक्षा खत्म होने के बाद ही इंटर्नशिप कराने की योजना है। पहले यह तय किया जाएगा कि कहां और किस तरह का इंटर्नशिप मान्य होगा, ताकि किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं बने। शुक्रवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो इंटर्नशिप का मॉडल तैयार करेगी।

    सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराया जाएगा। शुक्रवार को कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में परीक्षा बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सीबीसीएस के तहत चार वर्षीय स्नातक कोर्स के पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप कराने के लिए मॉडल तैयार किया जाएगा।

    स्नातक सत्र 2023-27 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अगले सप्ताह खत्म होगी। विश्वविद्यालय की ओर से अगले महीने से इंटर्नशिप कराने की योजना तैयार की गई है। इसमें परीक्षा, मार्कशीट और डिग्री सहित अन्य एजेंडे स्वीकृत दी गई। स्नातक के पांचवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप अनिवार्य है, जिसके लिए मॉडल तैयार करने पर सहमति बनी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार ने बताया कि कमेटी इंटर्नशिप का मॉडल तैयार करेगी। उसी के आधार पर सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराई जाएगी।

    डिग्री पर सिर्फ अंग्रेजी में रहेगा नाम

    मुजफ्फरपुर : स्नातक सत्र 2021-24 की डिग्री पर विद्यार्थियों का नाम केवल अंग्रेजी में रहेगा। परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई। अब तक अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी नाम रहता था। हिंदी में त्रुटि की संभावना ज्यादा रहती है। इस वजह से केवल अंग्रेजी में ही नाम लिखा जाएगा। डिग्री बल्क में तैयार कर जल्द ही कॉलेजों में भेजी जाएगी। थर्ड ईयर की परीक्षा के लिए फार्म भरने के साथ ही विद्यार्थियों ने डिग्री का शुल्क भी जमा कर दिया है।

    अंकपत्र पर सीजीपीए के साथ कंवर्जन फार्मूला भी

    मुजफ्फरपुर : सीबीसीएस के साथ सेमेस्टर सिस्टम में लागू स्नातक कोर्स के मार्कशीट के फार्मेट पर भी परीक्षा बोर्ड की बैठक में सहमति बन गई।

    मार्कशीट पर पेपर का नाम, सीजीपीए और क्रेडिट स्कोर रहेगा। इसके साथ ही परसेंटेज ऑफ मार्क्स का कंवर्जन फार्मूला भी मार्कशीट पर अंकित रहेगा, ताकि विद्यार्थी अपने प्राप्तांक की जानकारी भी कर सकें। वहीं, पेपर का नाम भी लिखा रहेगा। पहले केवल पेपर कोड देने की चर्चा थी। इससे दूसरे विश्वविद्यालयों में जाने पर दिक्कत होती।