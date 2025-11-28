Language
    Muzaffarpur News : डीलएड में पढ़ाई का मौका, करें आनलाइन नामांकन, जानिए पूरी प्रक्रिया

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में डीएलएड में नामांकन के लिए 29 नवंबर से आनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक वालों को सरकारी कालेज में प्राथमिकता मिलेगी। जिले के चार सरकारी कालेजों में 500 सीटें हैं। पहली सूची 11 दिसंबर को जारी होगी और नामांकन 16 दिसंबर तक होगा। निजी कालेजों में लगभग 1000 सीटें हैं।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। डीएलएड में नामांकन को लेकर शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में 29 से आनलाइन आवेदन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इसी आधार पर नामांकन होगा।

    संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अधिक अंक वाले को पहले सरकारी कालेज में प्राथमिकता मिलेगी। जिले में चार सरकारी कालेज में 500 सीटें हैं। 29 नवम्बर से पांच दिसंबर तक नामांकन के लिए आनलाइन आवेदन लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को कालेज आवंटित करेगा।

    जिले में 15 निजी डीएलएड कालेजों में लगभग एक हजार सीटे हैं। किसी कालेज में 50 तो किसी कालेज में 100 सीटें है। नामांकन को लेकर 11 दिसंबर को फस्ट लिस्ट जारी होगा। इसके आधार पर 16 दिसंबर तक नामांकन होगा।

    जिले में सरकारी कालेज रामबाग डायट, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय चंदवारा, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पोखरैरा, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पताही है। सरकारी कालेज की सीट भरने के बाद निजी कालेजों में नामांकन होगा।

    जिले में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि नामांकन को लेकर मारामारी रहेगी। सरकारी कालेजों में नामांकन के लिए मेधा सूची ही आधार बनेगा। जिले में सरकारी और निजी कालेज मिलाकर लगभग 1500 सीटों पर नामांकन होना है। ऐसे में मेधा अंक के आधार पर नामांकन लिया जाएगा।

    प्रमुख बातें :

    प्रथम चयनित सूची : 11 दिसंबर
    नामांकन की अवधि : 11 से 16 दिसंबर
    प्रशिक्षण संस्थान को सीटे की स्थिति अपलोड -  17 दिसंबर
    सेकेण्ड लिस्ट -21 दिसंबर
    सेकेण्ड लिस्ट के आधार पर नामांकन -21 से 26 दिसंबर
    थर्ड लिस्ट जारी -तीन जनवरी 2026
    थर्ड लिस्ट के आधार पर नामांकन -- तीन से आठ जनवरी 2026 

    चार वर्षीय बीएड में अगले सप्ताह से नामांकन

    मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन अगले सप्ताह से शुरू होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से एक से दो दिनों में पहली मेधा सूची जारी होगी। इससे ही छात्र-छात्राओं का नामांकन कोर्स में होना है।

    विश्वविद्यालय की ओर से नामांकन के लिए विद्यार्थियों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। मेरिट सूची से नामांकन नहीं लेने वाले छात्रों पर दोबारा विचार नहीं होगा और विश्वविद्यालय की ओर से दूसरी मेधा सूची जारी कर दी जाएगी।

    बताते हैं कि पहली मेधा सूची में चार कालेजों को सौ-सौ विद्यार्थी आवंटित किए जाएंगे। दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन करा चुके विद्यार्थियों में से अब तक करीब 650 से अधिक ने काउंसिलिंग कराई है। पहली मेधा सूची में नाम होने के बाद भी अगर छात्र-छात्राएं नामांकन नहीं लेते तो दूसरी व तीसरी मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि प्रदेश में केवल बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के तहत ही इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स का संचालन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा में पूरे राज्य से परीक्षार्थी शामिल हुए थे।